Erbbaurecht: Wie man ohne Grundstück ein Haus baut

Seit 100 Jahren gibt es das Erbbaurecht in seiner heutigen Form. Der Gedanke: soziale Einrichtungen oder Privatpersonen verkaufen die Nutzungsrechte an ihrem Eigentum. Kirchen oder Gemeinden, aber auch Privatpersonen oder Brauereien können zum Beispiel Erbbau-Grundstücke freigeben.

Immobilienanwalt Johannes Huber aus München sieht das Erbbaurecht insgesamt sehr positiv. "Denn der Haus-Bauer spart Geld für Grund und Boden, das er wiederum in sein Haus investieren kann," erklärt Huber. Er müsse nur einen Erbbauzins zahlen, der zwischen zwei und fünf Prozent des Grundstückswert liegt und jährlich anfällt. "Es ist, glaube ich, eher eine kalkulatorische Frage. Ich muss vielleicht ausrechen: Was würde mich der Kauf eines Grundstücks kosten? Und was zahl ich jetzt eben als Erbbauzins?,“ so Huber.

Hausbesitzer erhält maximal 75 Prozent des Verkehrswerts

Die Nutzungsrechte werden für einen längeren Zeitraum vergeben, je nach Vereinbarung für 30, 50, 99 oder noch mehr Jahre. Wer eine Erbpacht kauft, kann sie an Kinder oder Enkel vererben.

Für diesen Fall hat Immobilienanwalt Johannes Huber einen Tipp: "Wer in ein bestehendes Erbbaurecht einsteigt, begründet den Vertrag nicht neu, also nicht noch mal um diese Laufzeit. Sondern er übernimmt die Restlaufzeit, so wie sie noch besteht. Also, da ist es einfach sehr wichtig, dass man sich das bestehende Vertragswerkzeug anschaut und weiß, auf was man sich einlässt.“

Das Erbbaurecht kann nachverhandelt und verlängert werden. Sollte ein Erbbaurecht enden, bekommt der Hausbesitzer den Verkehrswert für seine Immobilie ausbezahlt. "Man bekommt dafür also eine Entschädigung. Das hängt natürlich davon ab, was im Vertrag vereinbart ist und das kann man variieren,“ erklärt Huber. In der Regel erhält der Hausbesitzer maximal 75 Prozent des Verkehrswertes für sein Haus gezahlt.

Eigenheim allein dank Erbbaurecht

Anwalt Johannes Huber sieht einen weiteren Vorteil im Erbbaurecht: "Es stellt sich selten die Frage: Kaufe ich das Grundstück oder erwerbe ich es in Form von Erbpacht? Sondern, ich bekomme das Grundstück entweder nur als Erbbau-Recht oder ich krieg es gar nicht." Durch das Erbbaurecht entsteht Baugrund, den es auf dem freien Markt nicht geben würde.

Erbpacht-Grundstücke günstiger als auf dem freien Markt

Dadurch, dass es meist Kirchen oder Gemeinden sind, die Grundstücke in Form von Erbbaurecht anbieten, sind sie insgesamt günstiger, als wenn man sie auf dem freien Markt kaufen würde. "Von daher ist die Erbpacht für Personen und Haushalte geeinigt, die geringere finanzielle Mittel haben," erklärt Huber.

Erbbaurechtsverband: Gute Zeiten für Erbpacht

Der Erbbau-Rechtsverband sieht ein günstiges Umfeld für die Erbpacht. Immer mehr Kommunen wollen Grundstücke im Erbbaurecht vergeben. Die Stadt München zum Beispiel hat in ihrem wohnungspolitischen Handlungsprogramm "Wohnen in München IV“ festgelegt, dass bis zum Jahr 2021 mehr Grundstücke im Erbbaurecht vergeben werden sollen. Auch in Bayern werden bereits einige Standorte per Erbbaurecht genutzt.

Neuer Standort für Gesundheitsstudiengänge der TH Deggendorf

Die Technische Hochschule (TH) Deggendorf soll neue Räumlichkeiten im Kloster Metten bekommen, um dort Gesundheitsstudiengänge ansiedeln zu können, wie aus einer Mitteilung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst hervorgeht. Die Technische Hochschule (TH) Deggendorf benötigt neue Flächen, weil sie ihr derzeitiges Angebot deutlich erweitern und die Zahl der Studentinnen und Studenten in den Gesundheitsstudiengängen nahezu verdoppeln will. Rund 1.400 Menschen sollen dann in Metten studieren.

Geplant ist, dass der Freistaat Teile des denkmalgeschützten Klosters renoviert und umbaut sowie ein Gebäude denkmalverträglich neu errichtet. Das Kloster räumt dem Freistaat dazu ein Erbbaurecht ein. Nach der Bestellung des Erbbaurechts kann die TH Deggendorf einen Bauantrag für diese Maßnahme stellen.

Rückbau der ehemaligen medizinischen Poliklinik in Würzburg

Von der ehemaligen medizinischen Poliklinik der Uni Würzburg steht mittlerweile nichts mehr. Am 11. Juni fiel laut Stiftung Juliusspital die letzte Mauer. Bis Ende August soll der Rückbau der ehemaligen Poliklinik in der Würzburger Innenstadt abgeschlossen sein.

Die Abrissarbeiten der ehemaligen medizinischen Poliklinik der Uni Würzburg hatten am 16. April begonnen. Bis Ende August werden nun die verschiedenen Bauschutthaufen auf dem Areal abgetragen und für die Wiederverwertung sortiert.

Die Stiftung Juliusspital plant, auf dem Gelände der ehemaligen Poliklinik einen Gebäudekomplex mit multifunktionaler Nutzung zu errichten. Darin könnten Arztpraxen, krankenhausnahe Funktionen und Wohnraum für altersgerechtes und betreutes Wohnen untergebracht sein. 2018 hatte die Stiftung Juliusspital die ehemalige Poliklinik im Erbbaurecht von der Universität Würzburg erhalten.

Hafen Regensburg: Kreative sollen ins Stadtlagerhaus ziehen

Im ehemaligen Stadtlagerhaus am Regensburger Westhafen könnten bald Fotostudios, Modeateliers und Internet-Startups zuhause sein: Der Stadtrat will im Hafen ein Zentrum für die Kreativwirtschaft errichten.

Das denkmalgeschützte Stadtlagerhaus befindet sich im Regensburger Hafengebiet auf Flächen der Bayerhafen GmbH, an denen wiederum ein Erbbaurecht zu Gunsten der "das Stadtwerk.Regensburg“ eingetragen ist.

Kreistag Günzburg: Neues Altenheim auf BKH-Krankenhausgelände

Auf dem BKH (Bezirkskrankenhaus)-Gelände Günzburg entsteht ein neues Altenheim. Der Träger des Heims, der Landkreis Günzburg, hatte lange mit dem Bezirk um das Grundstück in der Nähe der Kreisklinik gerungen. Nun überlässt der Bezirk das Grundstück dem Landkreis auf 40 Jahre; eine Verlängerung der Erbpacht ist möglich.

Der neue Standort liegt am Stadtrand von Günzburg, im Gegensatz zum aktuellen zentralen Standort des Altenheims in Nähe Stadtmitte. Der Bau ist jedoch in die Jahre gekommen und erfüllt keine aktuellen Pflegestandards. Deshalb muss neu gebaut werden, heißt es vom Landkreis.