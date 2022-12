"Er ist entschlafen" - Trauer um den "bayerischen" Papst

Papst Franziskus: "So edle, so sanfte Person"

Benedikts Nachfolger, der charismatische Papst Franziskus, würdigt ihn als eine "so edle, so sanfte Person". Er sei dankbar, dass Gott der Kirche den Mann aus Deutschland geschenkt habe. Und er danke Benedikt "für all das Gute, das er vollbracht hat, und vor allem für sein Zeugnis des Glaubens und des Gebets, besonders in diesen letzten Jahren, als er zurückgezogen lebte", sagt der amtierende Papst am Abend des Todestages.

Erinnerung an Benedikt XVI. in Oberbayern

Auch im oberbayerischen Marktl am Inn, im Geburtshaus des emeritierten Papstes, wird am Todestag an Benedikt XVI. erinnert. In dem Zimmer, in dem Joseph Ratzinger am 16. April 1927 zur Welt kam, brennen Kerzen. Eine weiße Rose steht auf einem schwarzen Tuch. Im Foyer liegt ein Kondolenzbuch aus. Auf dem Marktplatz in Marktl, nahe der Benedikt-Säule, zünden Gläubige Kerzen an, wie Franz Haringer erzählt, der theologische Leiter des Geburtshauses. "Am meisten behalte ich seine Fähigkeit in Erinnerung, den Glauben in einfachen und klaren Worten auszudrücken", sagt Haringer. Und dann sagt er noch, es sei "vernünftig, mit Gott zu rechnen".