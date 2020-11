"Er hat gewonnen, weil..." - Verwirrung um Trump-Tweet

Trumps Klagen bisher alle abgewiesen

Trumps Anwälte führen diverse Klagen im mehreren Bundesstaaten, konnten bisher aber keine überzeugenden Belege für Wahlfälschungen vorlegen. Gestern hatte Trump angekündigt, sein Anwalt Rudy Guiliani werde sich von nun an um den Rechtsstreit kümmern. Es gibt allerdings weiterhin keine Beweise für Wahlbetrug. Die Mehrheit der republikanischen Partei steht weiterhin hinter Trump oder kritisiert sein Vorgehen zumindest nicht.

Biden kommt nach der Wahl nach Berechnungen von US-Medien auf 306 Stimmen von Wahlleuten, während für einen Sieg 270 notwendig sind. Sein Vorsprung gilt aus ausreichend, um Neuauszählungen und auch einem Teilerfolg bisheriger Trump-Klagen standzuhalten.

Trump-Fans protestieren in Washington

In Washington hatten sich am Samstag Tausende Anhänger von US-Präsident Donald Trump versammelt, um gegen dessen Abwahl zu protestieren. Die Demonstranten forderten trotz des Wahlsiegs des demokratischen Herausforderers Joe Biden "vier weitere Jahre" für Trump im Weißen Haus und prangerten einen angeblichen Wahlbetrug an.

Trump selbst ließ sich mit seiner gepanzerten Präsidenten-Limousine an den Demonstranten vorbeifahren und winkte ihnen durchs Fenster zu. Sie empfingen ihn mit lautem Jubel. Der Präsident fuhr anschließend zum Golfen weiter.