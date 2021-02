Entwurf sieht Lockdown-Verlängerung bis 14. März vor

Die Kanzlerin dringt seit Tagen unmissverständlich auf eine Verlängerung des Lockdowns - damit steht sie nicht allein.

"Ich denke, was realistisch ist, dass wir miteinander sagen, dass der Lockdown bis zum 1. März fortgesetzt werden soll", sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), in den ARD-"Tagesthemen". Unterstützung bekam Weil unter anderem vom Städtetag. "Wir dürfen keinen erneuten Lockdown riskieren, nur weil wir uns nach Normalität sehnen und jetzt zu schnell die Maßnahmen lockern. Es führt wohl kein Weg daran vorbei, die Beschränkungen zu verlängern", sagte Städtetagspräsident Burkhard Jung der "Rheinischen Post".

Stiko: Gefahr neuer Mutationen

Auch der Leiter der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut (Stiko), Thomas Mertens, warnte. Nach Lockerungen bestehe die Gefahr, dass die Zahl der Neuinfektionen wieder steige, sagte er den Sendern RTL und n-tv. "Das würde relativ schnell gehen." Sollte es zu einem Wiederanstieg der Infektionszahlen kommen, bestehe auch die Gefahr neuer Mutationen des Coronavirus.

Kritik an Einschränkungen

Manch einer stellt aber die derzeitigen Einschränkungen vor dem Hintergrund sinkender Corona-Zahlen infrage.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther beispielsweise will sich für baldige Lockerungen von Corona-Schutzmaßnahmen einsetzen. Dies sagte der CDU-Politiker bereits am vergangenen Wochenende im ZDF-"Mittagsmagazin". Bei der letzten Konferenz sei ja verabredet worden, für die nächste Runde einen Stufenplan zu erarbeiten. Sein Land habe sich deshalb verpflichtet gefühlt, einen solchen auch vorzulegen.

Öffnungsszenarien als Kompromiss?

Neben Schleswig-Holstein wollen auch Niedersachsen und Thüringen Öffnungs-Konzepte vorgelegen. "Die Menschen sollen eine Perspektive sehen, ab wann wir ein Stück Normalität wieder ermöglichen", sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow. Zudem solle der Umgang mit der Pandemie "sichtbar und nachvollziehbar" werden.

Neben der Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sollen im Vier-Stufen-Plan Thüringens auch regionale Faktoren darüber entscheiden, ob und wie weit die Maßnahmen gelockert werden können - die Impfquote in einzelnen Regionen etwa oder die Auslastung der Intensivbetten in den Kliniken. Auch in Sachsen wurden erste Lockerungen "in kleinen Schritten" angekündigt.