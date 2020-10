Entwarnung: "Möglicher Sprengsatz" in Köln war nicht zündfähig

In der Nacht war in einem abgestellten Zug in Köln ein möglicher Sprengsatz gefunden worden. Jetzt steht fest: Er war nicht zündfähig. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, bestand keine akute Gefahr.

Nägel und wenig Schwarzpulver

Der Gegenstand enthielt unter anderem Nägel und eine geringe Menge Schwarzpulver. Experten des Landeskriminalamts gingen davon aus, dass selbst bei einer Entzündung etwa mit einem Feuerzeug die Nägel nur wenige Zentimeter weit geflogen wären.

Reinigungskraft entdeckte den möglichen Sprengsatz

Eine Reinigungskraft hatte den Fund in der Nacht zum Samstag in einem abgestellten Zug am Bahnhof Deutzer Feld gemacht. An dem Betriebsbahnhof steigen keine Fahrgäste ein- oder aus. Der Bahnhof wurde daraufhin weiträumig abgesperrt und das Areal nach möglichen weiteren verdächtigen Gegenständen durchsucht.

Zu den Hintergründen war zunächst nichts Genaues bekannt.