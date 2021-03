Enttäuschte Hoffnungen? Acht Jahre Papst Franziskus

Die Kardinäle im Konklave haben sich vor acht Jahren für den Stilbruch entschieden. Sie haben den Argentinier Jorge Mario Bergoglio zum Nachfolger von Benedikt XVI. gewählt. Einen Jesuiten. Einen Argentinier. Das gab’s noch nie. Er nennt sich als Erster Papst Franziskus, wie der Heilige Franz von Assisi. Und er bescheidet sich bei seinem ersten öffentlichen Auftritt mit dem schlichten Titel Bischof von Rom. So als hätten die Kardinäle gerade einen x-beliebigen Diözesanbischof gewählt und nicht den Stellvertreter Christi, den 266. Papst der Kirchengeschichte. Kardinal Walter Kasper hat als einer von sechs deutschen Kardinälen an der Papstwahl 2013 teilgenommen. "Das war nicht klar von vorneherein, wer da gewählt wird. Ich hätte das auch nicht sagen können. Man hatte den Eindruck, da hat sich was bewegt", sagt Kasper.

Bergoglios beeindruckende Rede

Ein frommer Mann wie Walter Kasper bringt in einem solchen Moment auch den Heiligen Geist ins Spiel. Gottes Werk. Und Bergoglios Beitrag. Bei der Versammlung vor dem Konklave hat Jorge Mario Bergoglio eine offenbar beeindruckende Rede gehalten. Er sprach von einer "Kirche, die aus sich herausgehen muss", um nicht selbstbezogen und krank zu werden.

"Die Übel, die sich im Laufe der Zeit in den kirchlichen Institutionen entwickeln, haben ihre Wurzel in dieser Selbstbezogenheit. Diese (Kirche) lebt, damit die einen die anderen beweihräuchern." Jorge Mario Bergoglio

Das sagt der künftige Papst vor der in Rom versammelten Führungselite der katholischen Kirche. Die Einsicht in die schwere Krise dieser Institution weckt Hoffnung auf Veränderung. Der Missbrauchsskandal hat es ja offensichtlich gemacht, dass Vieles im Argen liegt. Kleriker haben sich über Jahrzehnte an Minderjährigen vergangen. Ist Franziskus der Papst, der aus dem Missbrauchsskandal Konsequenzen für Lehre und Organisation ableitet?

Mit abgewetzter Aktentasche ins Flugzeug

Vom ersten Tag seines Pontifikats überrascht Franziskus. Im Lauf der Jahre haben wir uns daran gewöhnt: an die einfachen schwarzen Schuhe, an einen Papst, der lieber im Kleinwagen statt im Papamobil gefahren wird. Bei seiner ersten Auslandsreise nach Brasilien trägt der pontifex maximus seine abgewetzte Aktentasche selbst ins Flugzeug. Und erklärt auf dem Rückflug den mitreisenden Journalisten:

"Nun, ich habe die Tasche getragen, weil ich das immer so getan habe: Wenn ich reise, trage ich meine Tasche. Das ist normal. Wir müssen uns doch daran gewöhnen, normal zu sein." Papst Franziskus

Otto Normalpapst Franziskus verordnet seiner Kirche, der Kurie und vor allem seinem Amt Bodenhaftung und setzt Zeichen, hinter die seine Nachfolger nicht mehr zurückkönnen. "Dass er das Papstamt anders ausübt, anders lebt und anders sich darstellt, als das früher der Fall war, das nehmen die Leute in erster Linie wahr, und das hat auch die Stimmung doch sehr geändert", sagt Kardinal Walter Kasper. "Ich bin der Meinung, die ganz große Mehrheit der Katholiken weltweit ist eingenommen für diesen Papst."

Reformen nur in homöopatischen Dosen

Irgendwann droht die Stimmung zu kippen. Wann, lässt sich nicht genau sagen. Es ist eher ein Prozess. Und man sollte es nicht übertreiben: Franziskus bleibt beliebt, wegen seiner zugewandten Art, wegen seines bescheidenen Auftretens, wegen seiner radikalen Parteinahme für die Armen. Aber die kritischen Stimmen werden lauter. Reformen verabreicht der Papst seiner Kirche in homöopathischen Dosen.

"Die Ungeduld der Gläubigen, die mit allen diesen Regelungen nicht mehr zurechtkommen, wird immer größer. Insofern bin ich da schon sehr besorgt", sagt Hiltrud Schönheit vom Katholikenrat in München. Sie spricht für viele Gläubige, die sich mehr Initiative von diesem Papst erwarten. Reformorientierte Katholikinnen und Katholiken wünschen sich paradoxerweise nichts sehnlicher als ein Machtwort des Papstes, ein Ja zu konkreten Reformen, zum Beispiel die Aufhebung der Zölibatspflicht. Eine Gelegenheit dazu hätte es gegeben. Die Bischöfe bei der Amazonassynode machten dem Papst 2019 den Vorschlag, künftig auch verheiratete Männer zu Priestern zu weihen.

Umso größer dann die Überraschung, dass Papst Franziskus den Vorschlag nicht aufgreift. Im päpstlichen Abschlussdokument "Querida Amazonia" taucht das Wort "Zölibat" nicht auf.

"Das hat den Papst, glaube ich, geärgert. Wie im Westen auf die Amazonas-Synode geschaut wird: Eben mit unserem Interesse und nicht mit den Interessen der Menschen vor Ort." Kardinal Reinhard Marx, Teilnehmer an der Amazonas-Synode

Dieser Papst denkt weiter. Über den kirchlichen Tellerrand hinaus. Er will die Welt verändern.