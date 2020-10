Ermittler sehen Angriff vor Synagoge als versuchten Mord

Nach ersten Erkenntnissen werten Polizei und Generalstaatsanwaltschaft den Angriff auf einen jüdischen Studenten vor einer Hamburger Synagoge am Sonntagnachmittag als versuchten Mord - mutmaßlich mit antisemitischem Hintergrund. Das teilten die Behörden heute in Hamburg mit.

Bundesjustizministerin Lambrecht: "eine Schande für unser Land"

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) nannte den Angriff heute eine"widerliche Attacke". "Der Hass gegen Jüdinnen und Juden ist eine Schande für unser Land", so Lambrecht. Der Rechtsstaat müsse alles tun, um jüdisches Leben zu schützen: "Wir müssen uns der Hetze noch entschiedener entgegenstellen und stärker für die Betroffenen von Hass und Gewalt da sein."

Am Sonntagnachmittag hatte ein 29-jähriger Deutscher mit kasachischen Wurzeln einen jungen Mann mit einem Klappspaten angegriffen und am Kopf verletzt. Das Opfer, ein jüdischer Student, war durch eine Kippa als Anhänger jüdischen Glaubens erkennbar und kurz davor, die Synagoge zu betreten. Das Motiv des Angreifers war zunächst unklar. Der Mann hatte der Polizei zufolge einen "extrem verwirrten Eindruck" gemacht. Der Täter soll nach dpa-Informationen einen Zettel mit einem Hakenkreuz in seiner Hosentasche gehabt haben.

Vizekanzler Scholz: "feiger und abscheulicher Anschlag"

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) bezeichnete den Angriff als "feigen und abscheulichen Anschlag, der auch mich bestürzt". Das schrieb der Bundesfinanzminister und frühere Hamburger Bürgermeister bei Twitter.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hatte bereits am Sonntagabend erklärt, es handele sich um widerlichen Antisemitismus, dem sich alle entgegenstellen müssten. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sprach indes von einem widerwärtigen Akt.

Antisemitismusbeauftragter Klein: "tief sitzender Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft"

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, war bestürzt: "Dass ein Mann auf dem Weg zum Gebet in seiner Gemeinde Opfer eines brutalen Angriffs wird, hat mich zutiefst erschüttert", sagte Klein dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "In diesen Tagen steht der Attentäter von Halle vor Gericht. Dieser erneute Anschlag an einem jüdischen Feiertag macht noch einmal deutlich, wie wichtig eine Debatte über den tief sitzenden Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft, seine Hintergründe und die erforderlichen Gegenmaßnahmen ist."

Jüdische Verbände sehen Bundesregierung in der Pflicht

Auch jüdische Organisationen zeigen sich erschüttert über die Spaten-Attacke auf einen jüdischen Studenten. Der Präsident des Jüdischen Weltkongresses, Ronald S. Lauder, forderte in New York, mehr Polizeischutz für jüdische Gemeindeeinrichtungen, so dass Juden frei und ohne Angst und Belästigung ihren Glauben leben könnten. er kritisierte, in Hamburg sei die Sicherheitspräsenz nicht ausreichend gewesen. Lauder sieht die Bundesregierung in der Pflicht.

Hamburger Religionsgemeinschaften bekundeten ihre volle Solidarität mit den Opfern. "Fast ein Jahr nach dem Anschlag von Halle zeigt die Tat, wie verbreitet und wie gefährlich der Antisemitismus weiterhin ist", sagte die evangelische Bischöfin Kirsten Fehrs als Vorsitzende des Interreligiösen Forums Hamburg.

Der Vorfall passierte nur wenige Tage vor dem Jahrestag des Anschlages in Halle. Am 9. Oktober 2019 hatte der schwer bewaffnete Rechtsextremist Stephan Balliet versucht, die Synagoge in Halle zu stürmen und ein Massaker unter 52 Besuchern anzurichten. Als ihm dies nicht gelang, erschoss er eine Passantin und in einem Dönerimbiss einen 20 Jahre alten Gast. Auf seiner Flucht verletzte der Deutsche mehrere Menschen teils sehr schwer.