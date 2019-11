Entsetzen nach tödlichem Messerangriff auf Weizsäcker-Sohn

Nach der tödlichen Messerattacke auf den Berliner Chefarzt Fritz von Weizsäcker haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und andere deutsche Politiker ihr Beileid bekundet. Nach eigenen Angaben hat die Berliner Schlosspark-Klinik ein Kondolenzbuch für den dort getöteten Mediziner Fritz von Weizsäcker ausgelegt. Die Angestellten sollen auf diese Weise die Möglichkeit haben, "in einem geschützten Raum ihre Betroffenheit zum Ausdruck zu bringen". Außerdem sollen Mitarbeiter und Teilnehmer der Veranstaltung psychologische Hilfe erhalten.

Merkel und Lindner zeigen sich bestürzt

Nach dem Angriff reagierte Bundeskanzlerin Angela Merkel auf den Todesfall und kondolierte der Familie: "Es ist ein entsetzlicher Schlag für die Familie von Weizsäcker, und die Anteilnahme der Bundeskanzlerin, sicher auch der Mitglieder der Bundesregierung insgesamt, gehen an die Witwe, an die ganze Familie", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin.

Auch FDP-Chef Christian Lindner bekundete auf Twitter seine Trauer: "Mein Freund Fritz von Weizsäcker wurde heute Abend in Berlin erstochen“, schrieb er. „Ein passionierter Arzt und feiner Mensch. [...] Einmal mehr fragt man sich, in welcher Welt wir leben."

Fragen nach Hintergründen und Sicherheit

Der Präsident der Berliner Ärztekammer, Günther Jonitz sagte, man trauere um einen "engagierten Kollegen", der seit Jahren in verschiedenen Gremien in der Ärztekammer aktiv gewesen sei. "Eine solch grausames Gewaltverbrechen lässt uns alle mit der Frage nach dem ,Warum?' zurück".

Auch die Berliner Charité-Professorin, Britta Siegmund, würdigte den Verstorbenen als angenehmen Menschen und fachlich versierten Kollegen. Auch wenn sie bereits einen Kollegen auf diese Weise verloren habe, halte sie es aber nicht für sinnvoll, dass der Vorfall zu einer Sicherheitsdebatte führe: "Wir wissen jetzt zu wenig, was passiert ist." Erstmal seien die Gedanken bei der Familie, teilte sie der Deutschen Presse Agentur weiter mit.

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums erklärte, der tödliche Messerangriff sei "mit Entsetzen" zur Kenntnis genommen worden. Zu möglichen Schutzmaßnahmen für Angehörige früherer Bundespräsidenten wollte er auf Nachfrage keine Angaben machen.

Fritz von Weizsäcker war am Dienstagabend bei einem öffentlichen Vortrag in der Berliner Schlosspark-Klinik von einem bewaffneten Mann attackiert worden und verstorben. Ein 57-jähriger Mann gilt als tatverdächtig und wurde festgenommen. Weizsäckers verstorbener Vater, Richard von Weizsäcker, war von 1984 bis 1994 Bundespräsident.