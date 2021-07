Entsetzen nach Flut-Katastrophe: "Wasser zum Unheil geworden"

Bundesinnenminister sagt Ländern "jegliche Unterstützung" zu

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die Unwetter im Westen Deutschlands als "Tragödie" bezeichnet, deren Ausmaß "längst noch nicht absehbar" sei, und umfassende Hilfen des Bundes zugesagt. Mehr als 2000 Kräfte des Technischen Hilfswerks und die Bundespolizei seien im Einsatz - "und ich biete den Ländern jegliche Unterstützung an", sagte Seehofer der "Bild"-Zeitung. Jetzt sei die Stunde der Einsatzkräfte und der Solidarität. "Sie wachsen derzeit über sich hinaus, und ich danke Ihnen dafür." Seehofer sagte weiter: "Diese extremen Wetterkapriolen sind die Folgen des Klimawandels." Der Minister forderte: "Wir müssen uns viel besser darauf vorbereiten, auch beim Hochwasserschutz."

Für Bayern sicherte Ministerpräsident Markus Söder Rettungskräfte zu. Und aus Brüssel meldete sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen: Über den Europäischen Zivil- und Katastrophenschutz könnten die betroffenen Länder - außer Deutschland auch die Benelux-Staaten - Hilfsmaßnahmen anfordern.

Die Versprechen: Schnelle Hilfe - auch vom Bund

Zwei Bewerber um die Nachfolge Merkels meldeten sich heute vor Ort zu Wort: die Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD).

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident ist gleich am Morgen nach Altena im Sauerland gefahren, um die mit schlammgrauem Wasser überfluteten Straßen zu inspizieren. Die Anwohner hier, berichtet Laschet, hätten über Nacht alles verloren, es sei jetzt wichtig, dass schnelle Hilfe hierher käme. Sein Konkurrent, SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, macht sich im SPD-regierten Rheinland-Pfalz ein Bild vom Hochwasser. Sein erstes Fazit: "Da muss der Bund mit anpacken." FDP-Chef Christian Lindner regte an, der Bundesfinanzminister solle den Aufbauhilfefonds neu aktivieren, der nach der Flut 2013 gebildet wurde.

Gemischtes Doppel: Die Flut und der Wahlkampf

Die aktuellen Sturzfluten im Westen Deutschland bedeuten vor allem für den Rheinländer und Unions-Kanzleraspiranten Armin Laschet (CDU) eine Bewährungsprobe. Die Chancen fürs Renommee, die ein bürgernahes, tatkräftiges Krisenmanagement bieten, liegen seit Helmut Schmidts beherztem Agieren in der Hamburger Sturmflut 1962 auf der Hand - auch wenn Laschet betont, er wolle seinen Besuch nicht für wahlkampfträchtige Bilder nutzen.

Laschets Kandidaten-Vorgänger Edmund Stoiber (CSU) hatte 2002 die Stimmung verkannt und auf der Nordseeinsel Juist Urlaub gemacht, während Kanzler Schröder in wasserfester Allzweckkleidung durch die trüben Fluten des damaligen Oderbruch-Hochwassers watete - und die Wahl gewann.

Laschet hat am Morgen eine eigentlich geplante Stippvisite bei der CSU-Klausur in Seeon abgesagt. Die Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock will ihren Urlaub abbrechen und dankt in einer Mitteilung den Rettungskräften: "Sie ihre Arbeit machen zu lassen und so gut wie möglich zu unterstützen, ist das Gebot der Stunde."

Neubauer: "Klimakrise kein abstraktes Problem"

Merkels Parteifreund Laschet hat allerdings auch etwas zu verlieren. Klimaaktivistin Greta Thunberg teilt über Twitter verschiedene Fotos und Videos, die Eindrücke von überfluteten Straßen und Städten in Deutschland und in den Niederlanden zeigen. Man stehe "ganz am Anfang eines klimatischen und ökologischen Notfalls", so Thunberg.

Fridays-for-Future-Sprecherin Luisa Neubauer wird in der 'Rheinischen Post' konkreter: "Die Klimakrise ist kein abstraktes Problem - in diesem Moment müssen Menschen erleben, wie nah die Krise ist, wie unerbittlich sie Lebensgrundlagen zerstört." Mit Laschet werde sich nichts verbessern: "Er regiert seit Jahren in NRW und tut mit seiner Politik aktuell alles dafür, dass die globalen Klimaziele verpasst werden."

Bundesumweltministerin: Klimawandel in Deutschland angekommen

Auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat sich unter dem Eindruck der Hochwasserkatastrophe dafür ausgesprochen, sich künftig besser auf Extremwetter-Ereignisse einzustellen. Die SPD-Politikerin schrieb auf Twitter: "Der Klimawandel ist in Deutschland angekommen. Die Ereignisse zeigen, mit welcher Wucht die Folgen des Klimawandels uns alle treffen können."