Entscheidung des Supreme Courts: "Fundamental" und "radikal"

"Das Urteil ist deswegen fundamental, weil das House of Lords 1985 entschieden hat, dass das Vorrecht, das Parlament aufzulösen, nicht der richterlichen Kontrolle unterliegt. Davon ist das Urteil gestern abgewichen. Es besagt, dass es auch in einer parlamentarischen Demokratie wichtig ist, dass es irgendeine Instanz gibt, die die Autorität des Parlaments gegen die Regierung verteidigen kann, wenn die Regierung die Macht missbraucht - ganz radikal", so Prof. Dagmar Schiek im Interview mit der Bayern 2-radioWelt.

Supreme Court erklärte Parlaments-Zwangspause für rechtswidrig

In einem historischen Urteil hatte das oberste britische Gericht am Dienstag die von Premierminister Boris Johnson auferlegte fünfwöchige Zwangspause des Parlaments für rechtswidrig erklärt. Der Supreme Court in London hob die Suspendierung des Unterhauses mit sofortiger Wirkung auf. Die britischen Abgeordneten kehren am Mittwoch aus ihrer Zwangspause ins Parlament zurück.

Niederlage für Boris Johnson

Für Johnson, exakt seit zwei Monaten Regierungschef, ist das die bislang schlimmste Niederlage. Er wolle das Urteil respektieren, halte es aber für falsch, sagte Johnson am Rande der UN-Vollversammlung in New York. Er plant zu Ende Oktober einen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union.