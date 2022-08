Entschädigungsstreit überschattet Gedenken an Olympia-Attentat

Ankie Spitzer war 26, als ihr Mann André, ein israelischer Fechter, ermordet wurde. Wenig später stand sie in dem Zimmer im olympischen Dorf, in dem er und die anderen Sportler von palästinensischen Terroristen gefangen gehalten wurden.

"Der Raum war ein einziges Chaos. Blut überall. Einschusslöcher. Ich stand da und sagte mir: Darüber wirst Du nie schweigen." Ankie Spitzer

"Alles ging schief in München"

Spitzer wurde zu einer der Sprecherinnen der Opferangehörigen, kämpfte Jahrzehnte um die Aufklärung der Hintergründe des Anschlags, die Freigabe von Akten, darum, dass bei olympischen Spielen würdig an die Opfer von München erinnert wird und dass Deutschland offiziell die Verantwortung für das Versagen der eigenen Sicherheitsbehörden übernimmt.

"Alles ging schief in München. Jeder duckte sich weg. Keiner wollte Verantwortung tragen", so Spitzer. "Bis heute, 50 Jahre später, hat keiner mal gesagt: 'Es tut uns leid. Wir haben falsch entschieden. Wir waren inkompetent.' Sie waren arrogant und haben uns die ganze Zeit gedemütigt."

Entschädigungszahlung ist Angehörigen der Opfer zu gering

Dass diese Mitverantwortung nun bei der Gedenkveranstaltung in München von offizieller deutscher Seite, unter anderem von Bundespräsident Steinmeier, thematisiert werden würde, wurde den Opferangehörigen genauso zugesichert, wie die Öffnung der Archive mit den Akten zu dem, was in München geschah.

Der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, habe im Namen der Bundesregierung auch die Zahlung einer Entschädigung angeboten, erzählt Ankie Spitzer: "5,4 Millionen Euro für alle elf Familien sind eine Beleidigung. Wenn man die Summe auf alle 23 Berechtigten verteilt, reden wir über etwas mehr als jeweils 200.000 Euro." Verglichen mit internationalen Standards sei das "lächerlich" und nicht das, was sich die Angehörigen nach 50 Jahren erwartet hätten, sagt Spitzer.

Familien wollen nicht an Gedenkveranstaltung teilnehmen

Zweimal, kurz nach dem Anschlag 1972 und Anfang der 2000er Jahre gab es bereits finanzielle Unterstützung für die Opferangehörigen, umgerechnet etwas mehr als vier Millionen Euro. Die Familien empfinden das aktuelle Angebot mehrheitlich als zu niedrig und wollen nun nicht an der Gedenkveranstaltung in München teilnehmen.

Eyal Shapira, Sohn des ermordeten Leichtathletiktrainers Amitzur Shapira, sieht das etwas anders. "Ich werde dorthin reisen, auch wenn das Thema des Geldes bis dahin nicht geklärt ist", erzählt er und fügt hinzu: "Ich werde kommen, um Dinge auszusprechen. Ja, es gibt Anlass zur Entschädigung. Ich bin kein Idiot, den Geld nicht interessiert. Aber das ist für mich kein Grund, nicht zu kommen."

Olympia-Attentat: "Israelische Gesellschaft war empört"

Der Fernsehjournalist Ron Ben Yishai wurde unmittelbar nach der Geiselnahme von München Deutschland-Korrespondent des israelischen Rundfunks. Er kann sich gut an die Reaktionen in Israel auf den Anschlag erinnern.

Die israelische Gesellschaft sei sehr empört gewesen, dass so etwas in Deutschland passieren konnte. Zu dieser Zeit hätten in Israel sehr viele Holocaustüberlebende gelebt, die das einfach nicht ertragen hätten können. "Viele warfen den Deutschen vor, sie hätten so schlecht reagiert, weil es ihnen egal war und sie sich dachten, wenn ein paar jüdische Sportler sterben, dann ist das halt so. Das war der Vorwurf."

Israelische Hinweise auf deutscher Seite nicht ernst genommen

Ben Yishai recherchierte intensiv zum Anschlag. Die israelische Seite, sagt er, hatte vage, nicht konkrete Informationen, dass die palästinensische Terrorgruppe Schwarzer September etwas in München planen könnte. Die Hinweise wurden nicht ernst genommen.

Das Versagen der deutschen Behörden bestand dann vor allem im Umgang mit der Geiselnahme, findet Ron Ben-Yishai. "Es war, als hätten sie die Fehler absichtlich gemacht", sagt er. "Die ganze Planung der Befreiung, wie die deutschen Sicherheitsbehörden da ran gingen – sie bestanden darauf, dass die Münchner Polizei das schaffen würde, dass sie gut genug sei."

Streit wirft Schatten auf Gedenkveranstaltung

Die deutsche Mitverantwortung für den blutigen Ausgang der Geiselnahme prägt bis heute in Israel die Erinnerung an den Anschlag von München. Der Streit um die Entschädigung der Opferangehörigen wirft schon jetzt einen langen Schatten auf die Gedenkveranstaltung vor Ort – unabhängig davon, ob doch noch eine Einigung gelingt.