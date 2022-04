Entrüstung über Gerhard Schröder - SPD will Altkanzler loswerden

Die Nachfragen zur Causa Gerhard Schröder wollten gar nicht mehr aufhören: Immer wieder aufs Neue wurde SPD-Chefin Saskia Esken am Mittag bei ihrer Pressekonferenz in Berlin auf den Umgang ihrer Partei mit dem Altkanzler nach seinen umstrittenen Äußerungen zu Russland und dem Krieg in der Ukraine angesprochen. Esken wiederholte ihre Forderung an Schröder, aus der SPD auszutreten. Rufen nach sofortigen Maßnahmen gegen den ehemaligen SPD-Vorsitzenden schloss sie sich aber nicht an.

"Gerhard Schröder agiert seit vielen Jahren schon als Geschäftsmann, und wir sollten damit aufhören, ihn als Elder Statesman, als Altkanzler wahrzunehmen", betonte Esken. "Er verdient sein Geld mit der Arbeit für russische Staatsunternehmen." Schröders Verteidigung des russischen Präsidenten Wladimir Putin gegen den Vorwurf der Kriegsverbrechen sei "absurd". Die SPD-Spitze habe Schröder klar aufgefordert, seine Mandate bei den russischen Konzernen niederzulegen. "Das wäre notwendig gewesen, um sein Ansehen als ehemaliger und einst wirklich erfolgreicher Bundeskanzler zu retten. Leider ist er diesem Rat nicht gefolgt", beklagte die SPD-Chefin.

Schröder: ein mea culpa - "nicht mein Ding"

In einem am Wochenende veröffentlichten Interview mit der "New York Times" hatte Schröder keine Bereitschaft erkennen lassen, seine Haltung zu Russland und Präsident Putin zu hinterfragen. Ein "mea culpa" (lateinisch für "meine Schuld") sei nicht sein Ding, zitierte die Zeitung den früheren SPD-Vorsitzenden. Ein Land wie Russland könne man auf Dauer weder politisch noch wirtschaftlich isolieren. "Die deutsche Industrie braucht die Rohstoffe, die Russland hat. Es geht nicht nur um Öl und Gas, sondern auch um Seltene Erden."

Den Krieg in der Ukraine bezeichnete Schröder als Fehler, jetzt müsse so schnell wie möglich Frieden geschaffen werden. "Ich tue, was ich kann. Wenigstens eine Seite vertraut mir." Putin sei interessiert daran, den Krieg zu beenden. "Aber das ist nicht so einfach. Da gibt es ein paar Punkte, die geklärt werden müssen." Zum Massaker im Kiewer Vorort Butscha sagt Schröder, dies müsse untersucht werden. Er glaube aber nicht, dass die entsprechenden Anweisungen von Putin gekommen seien, sondern von niedrigeren Stellen.

Schröder, der als langjähriger Freund Putins gilt, ist Vorsitzender des Gesellschafterausschusses der Nord Stream AG und auch Aufsichtsratschef beim staatlichen russischen Energiekonzern Rosneft.

Michelle Müntefering: Keinen Cent von Schröder annehmen

Die SPD-Europapolitikerin Katharina Barley sagte bei Phoenix, Schröder repräsentiere nicht mehr die SPD. In der Führungsspitze der Partei gebe es "keinen einzigen, der sich an die Seite von Gerhard Schröder stellt."

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Michelle Müntefering beklagte auf Twitter, Schröder schade "unserem Land, unserem internationalen Ansehen - und besonders auch der SPD". Die Sozialdemokraten müssten einen Parteiausschluss prüfen. Sie fügte hinzu: "Was wir als Parteivorstand jetzt sofort tun können: Keinen Cent seiner Mitgliedsbeiträge mehr annehmen. Das ist schmutziges Geld."

14 Anträge für Parteiausschlussverfahren

Esken äußerte sich zur Forderung Münteferings auch auf wiederholte Nachfrage nicht konkret. Sie verwies darauf, dass mehrere Anträge für ein Parteiordnungsverfahren gegen Schröder vorlägen. Es sei nun Sache des zuständigen Schiedsgerichts, zu entscheiden, ob Schröder mit seinem Verhalten und mit seinen Äußerungen der SPD schade. "Für mich ist die Entscheidung klar, aber ich habe das nicht zu entscheiden."

Die SPD-Chefin verwies darauf, dass ein Ausschlussverfahren "viel Zeit" brauche. Sie hofft daher, dass "dieser Geschäftsmann" seinerseits handelt: "Ich habe mit Interesse wahrgenommen, dass Gerhard Schröder auf die Androhung der Aberkennung seiner Ehrenbürgerwürde in Hannover reagiert hat, indem er diese Ehrenbürgerwürde zurückgegeben hat." Auf ein ähnliches Vorgehen Schröders setzt Esken auch in Sachen SPD-Mitgliedschaft: "Ich kann ihm das nur ans Herz legen."

Laut dem SPD-Bezirk Hannover hat bereits mehr als ein Dutzend regionaler SPD-Vereine ein Parteiausschlussverfahren gegen Schröder beantragt. Bis Sonntag seien 14 Anträge eingegangen. Darunter waren SPD-Ortsvereine und Kreisverbände aus mehreren Bundesländern - auch aus Bayern.

Scharfe Kritik aus CDU und CSU

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) bezeichnete Schröders Aussagen als "ziemlich verstörend". Das müsse Folgen haben, betonte Wüst, der in drei Wochen seine erste Landtagswahl gewinnen will, bei Bild TV. "Die gesamte SPD-Führung hat gesagt: Wenn Gerhard Schröder an seinen gut bezahlten Mandaten bei Putin festhält, kann er nicht mehr Mitglied der SPD sein." Jetzt sage er, dass er genau das vorhabe. "Deshalb ist die SPD jetzt aufgerufen, ihren Worten Taten folgen zu lassen."

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt kritisierte, Schröder sei kein Interessensvertreter Deutschlands mehr, sondern ein russischer Söldner. Der CSU-Politiker fügte hinzu: "Deine Versuche einer perversen Geschichtsfälschung sind unerträglich geworden." Der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber forderte bei "Bild", "das aus Russland gespeiste Vermögen Schröders muss eingefroren werden".

Ähnlich äußerte sich auch Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko: "Wenn Gerhard Schröder weiterhin Millionen vom Kreml als Kriegsverbrecher-Lobbyist kassiert, sollte darüber nachgedacht werden, ob Schröders Konten eingefroren und er zum Beispiel für die USA auf eine No-Fly-List gesetzt werden kann."

Schröder darf Landesmedaille vorerst behalten

Ungeachtet der Kritik darf Schröder die niedersächsische Landesmedaille vorerst behalten. "In seiner aktiven Zeit, als er öffentliche Ämter innehatte, als er viel Verantwortung auch für Niedersachsen hatte, hat Gerhard Schröder sehr viel Gutes für unser Land getan", sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in Hannover.

Die Haltung des Altkanzlers zum Ukraine-Krieg sei aber enttäuschend, betonte Weil. "Ich hätte mir sehr gewünscht, dass nach zwei Monaten Erfahrung mit diesem schrecklichen Krieg auch Gerhard Schröder die richtigen Konsequenzen zieht und seine Mandate aus den russischen Energieunternehmen zurückgibt." Man müsse zu allen Teilen seiner Geschichte stehen - "im Guten wie im nicht Guten", fügte der Ministerpräsident hinzu. "Das erleben wir am Beispiel von Gerhard Schröder derzeit sehr eindrücklich."