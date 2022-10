Entlastungspaket: Länder wollen Klarheit und Finanzzusagen

Die Hilfspakete der Bundesregierung für Unternehmen und Privathaushalte sind enorm: 200 Milliarden Euro soll der sogenannte Abwehrschirm umfassen, dazu kommt die Gaspreisbremse. Zwei Entlastungspakete sind bereits auf den Weg gebracht worden - am morgigen Dienstag wollen Bund und Länder sich auf das dritte Entlastungspaket verständigen. Das Volumen hier: rund 65 Milliarden Euro. Darin enthalten unter anderem: mehr Kindergeld, ein höheres Wohngeld für deutlich mehr Menschen als bisher, Einmalzahlungen an Rentner und Rentnerinnen sowie an Studierende.

Ramelow will grundlegende Weichenstellung

Doch wie die Maßnahmen im Detail finanziert werden sollen, ist zum Teil offen. Auch wie die Gaspreisbremse umgesetzt wird, ist noch nicht klar. Die Länder erwarten deshalb Details. Und sie wollen im Kanzleramt übers Geld reden. Das hat unter anderem Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) klar gemacht. Er sagte, beim Treffen müsse es eine Weichenstellung für den künftigen Kurs Deutschlands in der Energiekrise geben: "Die Hausaufgaben müssen morgen gemacht werden."

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sieht ebenfalls Gesprächs- und Einigungsbedarf, wie er zunächst im ZDF deutlich gemacht hat. "Wenn der Bund von den Ländern 19 Milliarden Euro haben möchte, um das von ihm ins Schaufenster gestellte Entlastungspaket mit zu bezahlen - von den Kommunen immerhin noch drei Milliarden Euro -, dann wird man schon drüber sprechen müssen."

In den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung" legte er nun nach, drängte auf eine rasche Umsetzung der Gaspreisbremse. Vielen Firmen stehe das Wasser bis zum Hals, es zähle jeder Tag, die von der Bundesregierung bis Mitte Oktober in Aussicht gestellte Vorlage komme viel zu spät.

"Die Menschen wollen endlich wissen, wie hoch die Entlastungen für sie persönlich ausfallen." Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) warf der Bundesregierung sogar vor, auf Zeit zu spielen. Es gehe nicht an, dass sich Hilfen für kommunale Energieversorger und den Gesundheitssektor verzögerten.

In der "Süddeutschen Zeitung" richtete der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder das Augenmerk auf die Entlastungen bei den Gaspreisen: "Die Gaspreisbremse muss jetzt schnell, umfassend und unbürokratisch in Kraft treten - am besten noch im Oktober." Es dürfe jetzt keine Verzögerung geben.

Forderungen auch von den SPD-Regierungschefs

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) signalisierte grundsätzliche Bereitschaft, die von der Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP geplanten Entlastungen mitzutragen. Auch er drängte aber auf eine faire Lastenverteilung. Tschentscher verwies außerdem daraufhin, dass Länder und Kommunen wegen der wieder hohen Zahl aufzunehmender Flüchtlinge belastet seien.

Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) erwartet von der Ministerpräsidentenkonferenz "eine konstruktive Diskussion um eine faire Lastenverteilung". Sie sieht in der Gaspreisbremse aber ein "ganz starkes Signal", dass in dieser sehr schwierigen Zeit für Deutschland mit Geschlossenheit zwischen Bund, Ländern und Kommunen viel erreicht werden könne.

Wer schultert welchen Teil des Entlastungspakets?

Der Präsident des Deutschen Städtetages, Markus Lewe, rief in den Zeitungen der "Funke Mediengruppe" Bund und Länder ebenfalls zur Geschlossenheit auf. Mit Blick auf die Kommunen forderte er vor allem, dass die Stadtwerke mehr unterstützt werden.

Auch die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) sieht nicht allein den Bund in der Pflicht. Sie rief ihre Kollegen und Kolleginnen in den Ländern dazu auf, angesichts des riesigen Rettungspakets "nicht als Kleinkrämer" aufzutreten. Der Bund nehme enorme Belastungen für seinen Haushalt hin, sagte sie der Funke-Mediengruppe. "Auch wir Länder werden unseren Teil schultern müssen." Das heiße aber nicht, dass die Länder alles mitmachten.