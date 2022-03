Energie, Spritpreise, ÖPNV: Das Entlastungspaket im Überblick

Energiesparen und Abhängigkeiten verringern

Neben der Entlastung, so Bundesfinanzminister Christian Lindner, gehe es im Maßnahmenpaket der Ampel auch um Energiediversifizierung - also eine Verringerung der Abhängigkeit von Energiearten und Energielieferanten - und um eine Steigerung der Energieeffizienz.

Ab dem Jahr 2024 soll jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden - im Koalitionsvertrag war das bisher zum 1. Januar 2025 vorgesehen. Es soll zudem der Rahmen dafür geschaffen werden, dass Eigentümerinnen und Eigentümer von Immobilien ihre über 20 Jahre alten Heizungsanlagen austauschen können. Außerdem soll laut Grünen Co-Chefin Ricarda Lang eine Wärmepumpen-Offensive gestartet werden. Details sollen in Kürze bekanntgegeben werden

Zum Artikel "Was bei Wärmepumpen zu beachten ist – die wichtigsten Antworten"

Neuer Auszahlungsweg über Steuer-ID geplant

Um in Zukunft einen einfachen und unbürokratischen Weg für Direktzahlungen an die Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen, werde die Bundesregierung möglichst noch in diesem Jahr einen Auszahlungsweg über die Steuer-ID für ein Klimageld entwickeln.

Söder fordert Senkung der Mehrwertsteuer

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat das Paket der Bundesregierung zur Entlastung bei Energiepreisen als unzureichend bezeichnet. "Das Ampel-Paket bleibt hinter den Erwartungen zurück - zu wenig, zu kompliziert, nur für kurze Zeit und keine echte Entlastung der Wirtschaft", schrieb Söder auf Twitter. Gebraucht werde stattdessen eine Senkung der Mehrwertsteuer, um den Auftrieb der Energiepreise wirksam zu bremsen.

Von AfD und der Linken, Umwelt-, Sozial- und Wirtschaftsverbänden kommen erwartungsgemäß sehr unterschiedliche Einwände. Wiederkehrende Kritikpunkte: Verteilung nach dem "Gießkannenprinzip", der ökologisch kontraproduktive Tankrabatt und die - bisher - nicht erkennbare Berücksichtigung von Rentnern oder Menschen mit einem steuerfreien Minijob.

Zum Artikel "Chor der Kritiker: Die gesammelten Reaktionen auf das Entlastungspaket"

Was die Koalition zuvor schon beschlossen hat

Die Koalition hatte sich im Februar vor Ausbruch des Ukraine-Krieges auf ein erstes Entlastungspaket geeinigt. Dieses sah unter anderem vor, die milliardenschwere EEG-Umlage über die Stromrechnung ab Juli abzuschaffen. Außerdem ging es bei dem Paket um eine Erhöhung der Pendlerpauschale für Fernpendler.