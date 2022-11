Entlastungsmaßnahmen: Verzögerungen bei Auszahlung erwartet

Aus Sicht von Lutz Goebel, Vorsitzender des unabhängigen Beratungsgremiums der Bundesregierung für Bürokratieabbau und Rechtssetzung rächt sich, dass man die Digitalisierung der Verwaltung "schlicht versemmelt" habe. Goebel geht daher von Problemen bei der Auszahlung der Entlastungsmaßnahmen aus. "Jeder wird irgendwann sein Geld bekommen, aber es wird Zeit kosten und es werden Fehler passieren", sagte Lutz Goebel der "Welt am Sonntag" in Berlin.

Zum Artikel: Bundesrat beschließt Erhöhung des Wohngeldes

80 Prozent des Jahresverbrauchs rückwirkend ab Januar, Geld aber erst im März

Am Freitag brachte die Bundesregierung die geplante befristete Deckelung der Preise für Gas, Fernwärme und Strom auf den Weg. Im Umlaufverfahren billigte das Kabinett die Pläne, Privatverbrauchern 80 Prozent ihres geschätzten Jahresverbrauchs zu einem vergünstigten Preis zur Verfügung zu stellen. Die Preisdeckel sollen zum März umgesetzt, rückwirkend aber auch für Januar und Februar angerechnet werden.

Wohngeldreform: "Kollaps bis ins neue Jahr hinein"

Bundestag und Bundesrat müssen über die Pläne noch beraten und entscheiden. Zudem stimmte der Bundesrat am Freitag in Berlin einer weitreichenden Wohngeldreform zu. Im Durchschnitt wird der Mietzuschuss für Haushalte mit kleinen Einkommen ab Januar von 180 Euro auf 370 Euro im Monat steigen. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes sieht enorme Herausforderungen durch die Reform. Bei der Umsetzung des Gesetzes drohe "ein Kollaps des Wohngeldsystems bis weit in das kommende Jahr hinein", zitiert ihn die "Welt am Sonntag".

Zweieinhalb- bis fünfmal so hohe Ausgaben für die Gemeinden

Das Wohngeld ist eine Leistung für Haushalte mit kleinen Einkommen wie Geringverdiener oder Rentner. Der Zeitung zufolge rechnen einzelne Kommunen zum jetzigen Stand mit zweieinhalb- bis fünfmal so hohen Antragszahlen wie bisher. Das hat eine Umfrage von "Welt am Sonntag" unter den zehn größten deutschen Städten ergeben. Düsseldorf etwa blicke "mit großer Sorge auf den entstehenden Arbeitsaufwand“. Auch Dortmund mache sich auf eine Antragswelle gefasst: "Wir rechnen mit einer zweieinhalbfachen Steigerung der Anträge", sagte Stadtrat Ludger Wilde. Ein Großteil rechne mit Verzögerungen bei der Bearbeitung und Auszahlung, hieß es weiter.

Mit Informationen von EPD