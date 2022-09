Entlastung, aber gezielt: Sozial- und Klimaverbände machen mobil

Eine soeben veröffentliche Studie des Instituts DIW Econ im Auftrag der Klima-Allianz analysiert fünf aktuell diskutierte Maßnahmen zur Entlastung der Bevölkerung hinsichtlich Verteilungswirkung, ökologischem Anreiz und Umsetzbarkeit.

Zentrale Erkenntnisse der Forscher: Ein sozial ausgestalteter Heizkostenzuschuss würde besser funktionieren als ein Gaspreisdeckel. Ein 29-Euro-Ticket plus Mobilitätsgeld anstelle der Pendlerpauschale hätten eine positive Wirkung, ohne ökologische Fehlanreize zu setzen. Und: Aufgrund der weiterhin hohen fossilen Energiepreise seien vor allem zielgerichtete Zuschüsse für Haushalte mit geringem Einkommen notwendig.

Inflation: Für arme Menschen besonders schmerzhaft

Arme Menschen seien "deutlich stärker von der fossilen Inflation betroffen", betonte die Präsidentin des Deutschen Caritas-Verbands, Eva Maria Welskop-Deffaa. Ein sozial ausgestalteter Heizkostenzuschuss setze genau dort an, wo die Not am größten ist." Die Caritas-Präsidentin forderte zudem für diesen Winter ein Moratorium für Strom- und Gassperren, "damit überschuldete Haushalte nicht im Dunkeln und Kalten sitzen müssen". Parallel müsse die Bundesregierung verstärkt Maßnahmen fördern, die das Energiesparen erleichtern.

Weil neben den Kosten für Energie auch die gestiegenen Lebensmittelpreise zu den Preistreibern zählen, schlägt die Studie zudem eine Absenkung der Mehrwertsteuer auf pflanzliche Grundnahrungsmittel vor. Anders als etwa ein Tankrabatt könne eine solche Maßnahme auch zum Klimaschutz beitragen - und zur individuellen Gesundheit ärmerer Menschen.

Mobilität: Was wirklich hilft - und was eher schadet

Viviane Raddatz vom WWF Deutschland betont, dass eine angepasste Fortführung des 9-Euro-Tickets - etwa als 29-Euro-Ticket - besonders Menschen mit geringem Einkommen unterstützen und dabei einen Beitrag zum Klimaschutz leisten könne. Dies dürfe aber nicht zulasten eines Ausbaus der Bahninfrastruktur gehen.

Hart geht Raddatz mit zwei anderen Maßnahmen der Bundesregierung ins Gericht: Tankrabatt und Anhebung der Pendlerpauschale hätten "massive ökologische Fehlanreize gesetzt und kamen überwiegend Menschen mit höherem Einkommen zugute", kritisiert Raddatz. Die Studie schlägt stattdessen eine Umstrukturierung der Pendlerpauschale zu einem Mobilitätsgeld von 10 Cent/km vor. "Ein nach Verkehrsmitteln gestaffeltes Mobilitätsgeld könnte nach Berechnung der Studie den Anreiz erhöhen, den Arbeitsweg mit klimafreundlichen Verkehrsmitteln zurückzulegen.

Wie die Maßnahmen finanziert werden könnten

Zur Gegenfinanzierung der Maßnahmen fordern die Verbände einen Abbau klimaschädlicher Subventionen, wie beispielsweise des Dienstwagenprivilegs und der Pendlerpauschale. "Das wäre eine Win-win-Situation für mehr Klimaschutz und eine sozial gerechte Krisenbekämpfung", urteilt Carolin Schenuit vom Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft.

💡 Der Klima-Allianz Deutschland gehören nach eigenen Angaben über 140 Organisationen aus den Bereichen Umwelt, Kirche, Entwicklung, Bildung, Kultur, Gesundheit, Verbraucherschutz, Jugend, Soziales und Gewerkschaften an.