BR24live 17.30 Uhr: Gesundheitsminister zur Corona-Lage

Bei der Konferenz der Gesundheitsminister von Bund und Ländern (GMK) heute muss sich der Chef der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, wohl für seine Aussage zur Impfung von Kindern rechtfertigen. In einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" hatte er gesagt, er würde sein sieben oder acht Jahre altes Kind, wenn er eines hätte, derzeit wahrscheinlich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen, da belastbare Daten für diese Altersgruppe fehlten.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte diese private Positionierung als "nicht glücklich" kritisiert. Im Vordergrund solle nicht eine persönliche Meinung stehen, sondern die offizielle Impfempfehlung der Stiko für die Kinder unter zwölf Jahren. Sie wird für den 11. Dezember erwartet.

Der Vorsitzende der GMK, Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU), hat Mertens zu der Sitzung an diesem Montag eingeladen. Er will mit ihm darüber sprechen, wie man die Kommunikation verbessern könnte.

Holetschek: Auch Impfpflicht für Kinder und Jugendliche besprechen

Unterdessen sprach sich Holetschek nach der Kabinettssitzung am Freitag dafür aus, beim Thema Impfpflicht auch "vorbehaltlos" darüber zu sprechen, ab welchem Alter sie greifen soll. Man habe aktuell bei den Zwölf- bis 15-Jährigen immer noch eine Inzidenz über 1.000.

Zwar kämen die meisten Kinder und Jugendlichen nicht wegen akuter Covid-19-Probleme ins Krankenhaus, aber sie trügen die Infektionen dennoch weiter. Außerdem besteht die Gefahr von Long-Covid und Post-Covid.

Könnte Testpflicht für Geboosterte entfallen?

Ein Thema der GMK dürfte auch die Testpflicht für Geboosterte sein. Mehrere Bundesländer haben sie für diese Gruppe abgeschafft. Wer in Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg lebt und eine Auffrischungsimpfung bekommen hat, braucht sich seit Samstag nicht mehr testen zu lassen, wenn er an Veranstaltungen mit 2G-plus-Regel teilnehmen will. Auch Mecklenburg-Vorpommern prüft einen solchen Schritt. Es könnte aber auch eine bundesweite Lösung kommen. In Bayern gilt diese Lockerung derzeit nicht.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) begründete diesen Schritt damit, dass die Auffrischungsimpfung den Impfschutz enorm erhöhe. Laut einer Studie der Harvard-Universität und des israelischen Clalit-Forschungsinstituts stecken sich über 60-Jährige ohne die Boosterimpfung zehn mal so oft mit dem Coronavirus an wie die Geboosterten und bekommen 20 Mal so oft einen schweren Verlauf. Das liegt auch daran, dass die Wirkung der zweiten Impfung nach sechs Monaten deutlich nachgelassen hat.