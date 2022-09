Enkel der Queen halten Totenwache an ihrem Sarg

Queen-Enkelinnen: "Du warst unsere Matriarchin"

Mit emotionalen Worten hatten Beatrice (34) und Eugenie (32) zuvor in einem am Samstag veröffentlichten Brief von ihrer Großmutter verabschiedet. "Wie so viele dachten wir, Du würdest für immer hier sein. Und wir vermissen Dich furchtbar", heißt es darin. "Du warst unsere Matriarchin, unsere Führungsfigur, die liebende Hand auf unserem Rücken, die uns durch diese Welt führte", betonten die Prinzessinnen. "Du hast uns so viel gelehrt, und wir werden diese Lektionen und Erinnerungen für immer im Herzen behalten."

Die Schwestern dankten der Queen. Sie habe sie zum Lachen gebracht, sie eingebunden, mit ihnen Beeren gepflückt. "Tschüss, liebe Oma, es war die Ehre unseres Lebens, Deine Enkelinnen zu sein, und wir sind so stolz auf Dich. Wir wissen, dass der liebe Onkel Charles, der König, Deinem Beispiel folgend regieren wird und sein Leben ebenfalls dem Dienst verpflichtet hat", betonten die Prinzessinnen und schlossen: "Gott schütze den König."

Auch die jüngsten Queen-Enkel, Lady Louise und Viscount Severn, die Kinder von Prinz Edward, nahmen an dem besonderen Abschied von ihrer "Grannie" teil.

König Charles III. und Prinz William überraschen Wartende

Während der Totenwache herrschte fast Totenstille rund um den Sarg, obwohl viele Britinnen und Briten nach stundenlangem Warten in der Schlange in der Westminster Hall dem Auftritt der Enkel beiwohnten. Die Behörden schätzten die Wartezeit am Samstagmittag auf rund 14 Stunden. Zuvor waren sogar Wartezeiten von mehr als 24 Stunden gemeldet worden.

Lesen Sie hier: "Großbritannien: Ein Land wartet auf die Beerdigung der Queen"

König Charles III. und sein Sohn Prinz William hatten die Wartenden am Samstag in der Schlange mit einem Besuch überrascht. Die Menge begrüßte Charles (73) und William (40) mit Applaus, Jubel und "God save the King"-Rufen. "Ich hoffe, Sie sind nicht allzu durchgefroren", sagte der neue König der BBC zufolge zu einer Frau in der Schlange. Die Temperaturen hatten in der Nacht in London einstellige Werte erreicht. Die BBC erwähnte "The Queue" am Samstagmorgen in ihrem Wetterbericht als eigenen Standort mit sieben Grad Celsius.

Der geschlossene Sarg der Queen ist noch bis zum Montagmorgen in der Westminster Hall des britischen Parlaments aufgebahrt, bevor dann das Staatsbegräbnis für die Königin, die 70 Jahre lang auf dem Thron saß, ansteht.

Hunderte Staatschefs und Würdenträger zu Begräbnis erwartet

Queen Elizabeth II. war am Donnerstag, den 8. September, im Alter von 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral gestorben. Am Sonntag wurde ihr Sarg in Schottlands Hauptstadt Edinburgh gebracht, am Dienstagabend dann nach London. Dort geleitete ihn die engste Familie um Charles am Mittwochnachmittag in einer feierlichen Prozession vom Buckingham-Palast zum Parlament, wo er seither aufgebahrt ist.

Lesen Sie hier: "Was passiert nach dem Tod der Queen?"

Zum Begräbnis am Montag werden Hunderte Monarchen, Staats- und Regierungschefs aus aller Welt in London erwartet. Nach einem Gottesdienst in der Westminster Abbey wird der Sarg in einer Prozession zum Wellington Arch gebracht, die Route führt über die Prachtstraße The Mall und am Buckingham-Palast vorbei. Eine solche Zeremonie habe es in Großbritannien seit dem Tod von Winston Churchill 1965 nicht mehr gegeben, berichtete die BBC.

Unter den Gästen ist auch der japanische Kaiser Naruhito auf seiner ersten Auslandsreise seit der Thronbesteigung 2019. Seine Teilnahme gilt als besondere Ehre, da japanische Monarchen eigentlich nie an Beerdigungen teilnehmen.

Queen wird auf Schloss Windsor bestattet

Die eigentliche Beisetzung findet nicht in London, sondern im westlich gelegenen Windsor statt. In der Nacht zum Samstag probten dort etliche Soldaten für die Zeremonie. Der Sarg wird mit einem Leichenwagen nach Windsor gebracht.

Ihre letzte Ruhestätte soll die Queen am Montagabend bei einer privaten Beisetzung in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor erhalten - an der Seite ihres im vergangenen Jahr gestorbenen Ehemannes Prinz Philip.

Mit Material der dpa