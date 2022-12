England: Arzt verschickt statt Weihnachtsgruß Krebsdiagnose

Die schlechte Nachricht kam per SMS. Kurz vor Weihnachten erhielten etliche Patienten einer Praxis in Askern bei Doncaster eine Nachricht mit einer Krebsdiagnose. Sie wurde versehentlich verschickt. Eigentlich wollte die Praxis ihren Patienten nur schöne Weihnachten wünschen.

Nach irrtümlicher Krebsdiagnose: Praxis entschuldigt sich

Kurz darauf folgte eine weitere SMS mit einer Entschuldigung: Die Diagnose sei "irrtümlich" verschickt worden, schrieb die Praxis. "Unsere Nachricht an Sie sollte lauten: Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr", heißt es weiter.

Wirklich besänftigen, konnte die Entschuldigungs-SMS die Patienten nicht. Viele Betroffene reagierten verärgert. Carl Chegwin veröffentlichte einen Screenshot der SMS im Online-Netzwerk Facebook und schrieb dazu: "Ein weiterer großer Fehler von miesen Ärzten." Ein anderer Nutzer schrieb: "Jeder in Askern hat diese Nachricht erhalten!"

Laut der Zeitung " The Sun" war unter den Empfängern der SMS auch der 57-jährige Chris Reed, der tatsächlich auf die Ergebnisse einer Untersuchung auf Lungenkrebs wartete. Reed sagte der Zeitung, er habe sofort versucht, die Praxis anzurufen, das Telefon sei aber immer besetzt gewesen. Also ging er selbst in die Praxis, wo er erfuhr, dass seine Tests negativ waren.