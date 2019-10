England: 39 Leichen in Lkw-Container entdeckt

Die Polizei im Südosten Englands hat 39 Leichen in einem Lastwagen-Container entdeckt. Das Fahrzeug stamme vermutlich aus Bulgarien und sei in einem Industriegebiet in Grays östlich von London gefunden worden, teilte die Polizei in Essex mit. Die Menschen seien noch vor Ort für tot erklärt worden.

Lkw-Fahrer festgenommen

Ein 25-Jähriger aus Nordirland wurde einem BBC-Bericht zufolge wegen Mordverdachts festgenommen. Er soll der Fahrer des Lastwagens sein sein. Bei den Opfern handele es sich um 38 Erwachsene und einem Teenager. Die Hintergründe sind noch unklar.