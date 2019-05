Betont enges Verhältnis: Merkel empfängt US-Außenminister Pompeo

Beim ersten Deutschlandbesuch des amerikanischen Außenministers Mike Pompeo in Berlin betonte Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Empfang im Kanzleramt: "Die Vereinigten Staaten sind und bleiben der wichtigste Partner für Deutschland außerhalb Europas."

Dennoch: Trotz eines moderateren Tons im Umgang sind sich Berlin und Washington in ihren zentralen Streitpunkten nicht erkennbar näher gekommen.

USA beharren auf Sanktionen gegen Iran

Beim Treffen mit Außenminister Heiko Maas (SPD) bekräftigte Pompeo das massive Vorgehen der USA gegen den Iran und rief andere Staaten auf, sich den US-Sanktionen anzuschließen. Zugleich unterstrich er, dass sich die Sanktionen der Amerikaner nicht auf Dinge wie humanitäre Güter bezögen. Zudem lobte er die Bundesregierung, weil sie der iranischen Fluglinie Mahan Air die Landeerlaubnis in Deutschland verweigert. Der Linie wird unter anderem vorgeworfen, Terroristen und Waffen zu transportieren.

Außenminister Maas argumentierte, Deutschland und die USA verfolgten in der Iranpolitik die gleichen Ziele: Man wolle verhindern, dass das Land in den Besitz von Atomwaffen komme, und erwarte eine Stellungnahme Teherans zu dessen ballistischem Raketenprogramm. Er hoffe, dass es gelinge, diese gemeinsamen Ziele umzusetzen.

Die Europäer wollen am bisherigen Atomabkommen mit dem Iran festhalten, solange Teheran die Vereinbarungen einhält. Die USA hatten das Abkommen aufgekündigt.

Weiter harter Kurs gegen China und Huawei

Pompeo kam auch auf die Konfliktpunkte Huawei und Nord Stream 2 zu sprechen. Es müsse sichergestellt werden, dass Datennetzwerke, in denen US-Informationen flössen, vertrauenswürdig seien und diese nicht in die Hand der Kommunistischen Partei Chinas gerieten, sagte er.

US-Präsident Donald Trump hatte - außer durch Strafzölle - den Handelskrieg mit China in den vergangenen Wochen verschärft, indem er den Telekommunikationskonzern Huawei auf eine "schwarze Liste" setzte. Damit unterliegen dessen Geschäftsbeziehungen zu US-Partnern strengen Kontrollen.

China drohte daraufhin den USA mit einer Verknappung von Seltenen Erden - Metallen, die besonders in der High-Tech-Industrie genutzt werden. Und die Regierung in Peking kündigte an, eine eigene Liste, mit "unzuverlässigen" ausländischen Firmen aufzustellen.

Pompeo schließt Sanktionen gegen Nord Stream 2-Firmen nicht aus

Auf die Frage, ob deutsche Unternehmen, die sich an der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 2 beteiligten, amerikanische Sanktionen befürchten müssten, sagte Pompeo: "Wir diskutieren Sanktionen nie, bevor wir sie einführen." Er schloss sie also erwartungsgemäß nicht aus.

Zukunft der Unterstützung in Syrien-Konflikt bleibt offen

Ob Deutschland den Amerikanern in Syrien über Oktober hinaus "Tornado"-Aufklärer und Luftbetankung zur Verfügung stellt, ließ Maas offen. Das Mandat dafür gelte bis Oktober. "Über alles Weitere wird dann zu gegebener Zeit im Bundestag zu diskutieren und zu entscheiden sein", sagte Maas. Aber "wir begrüßen es sehr, dass die Vereinigten Staaten sich entschieden haben, ihre Präsenz vor Ort aufrechtzuerhalten", sagte er.

Deutschlandbesuch wegen Iran-Krise verschoben

Pompeo holte seinen vor gut drei Wochen kurzfristig abgesagten Deutschlandbesuch nach. Damals war er wegen der Iran-Krise in den Irak gereist und hatte damit für Irritationen in Berlin gesorgt. Am Donnerstagabend hatte sich Merkel an der US-Eliteuniversität Harvard in Cambridge erneut scharf von der nationalistischen und protektionistischen Politik von US-Präsident Trump abgegrenzt, ohne dabei dessen Namen zu nennen.