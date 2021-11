Energieversorgung durch Wasserstoff: Utopie oder Rettung?

Die alte Bundesregierung hatte große Pläne zur Wasserstoffproduktion, schickte ihren Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) nach Marokko. Weite Flächen des Landes bestehen aus Wüsten, dort ließe sich ohne große Umstände durch Solarenergie Wasserstoff (H2) herstellen. Minister Müller sprach von einer "Innovations- und Investitionspartnerschaft", das war im Juni vergangenen Jahres. Auf diese Kooperation hatte die Bundesregierung gehofft, doch im Moment liegt dieses Projekt auf Eis.

Marokko und die Westsahara

Der Grund: Marokko fühle sich offenbar von Deutschland hintergangen beim Umgang mit einem strittigen Thema in dem Königreich, meint Jens Borchers, ARD-Korrespondent in Marokko. Gemeint ist der Konflikt um die Westsahara, ein großes Gebiet im Süden von Marokko.

Das Königreich sieht die Westsahara als Teil seines Staatsgebietes, international ist das allerdings umstritten. Als Ex-US-Präsident Donald Trump signalisiert hatte, dass die USA Marokkos Anspruch auf die Westsahara akzeptieren würden, widersprach die Bundesregierung wiederum mit dem Argument, das müsse weiterhin auf der Ebene der Vereinten Nationen geklärt werden. Daraufhin fror Marokko alle Kontakte ein. "Seitdem stehen in der umfangreichen Entwicklungszusammenarbeit zwischen beiden Ländern viele Projekte still. Auch die ehrgeizigen Pläne für diese Pilotanlage für grünen Wasserstoff", sagt Borchers.

Mehr dazu im "Weltspiegel-Podcast"

Wie nachhaltig ist Wasserstoff?

Dennoch stellen sich – unabhängig vom politischen Konflikt – noch Fragen: Wie nachhaltig kann Wasserstoff sein? Zunächst braucht die Erzeugung von Wasserstoff viel Energie. Und selbst wenn die Energie dazu aus grüner Stromerzeugung stammt, meint Borchers, braucht man sehr viel Wasser: Rund zehn Liter Süßwasser für ein Kilo Wasserstoff. "In Marokko müsste man dafür Meerwasser entsalzen, damit das Süßwasser nicht der lokalen Bevölkerung am Ende fehlt. Meerwasserentsalzung wiederum kostet noch mal sehr viel Energieeinsatz", sagt Borchers. Ebenso wenig geklärt ist die Frage, wie der Wasserstoff nach Europa, nach Deutschland transportiert werden könnte.

Klimafreundlicher Sprit aus Chile?

Die Frage nach dem Transportweg betrifft auch ein Projekt, das gerade im Süden Chiles angelaufen ist: Die Firmen Siemens und Porsche wollen gemeinsam mit der Bundesregierung durch Windkraftanlagen an der Atlantikküste Wasserstoff gewinnen, der dann in einen klimaneutralen Sprit für Pkw umgewandelt werden soll. "Das Ganze soll mit Schiffen um die Erde geschickt werden", meint der ARD-Korrespondent für Südamerika Matthias Ebert, "um uns dann in Deutschland mit klimafreundlichem Sprit aus Chile zu versorgen".

Ist das Greenwashing? In Chile selbst wird das laut Matthias Ebert derzeit weniger diskutiert: "Die Menschen dort haben andere Probleme. In Chile gibt es politische und soziale Spannungen." Schwer vorstellbar, dass sie sich dann der Kooperation mit Deutschland verweigern.

Wasserstoff: Das saubere Öl von morgen

Welche Rolle spielt also bei der Auswahl der Kooperations-Länder deren politische Situation? Länder wie Saudi-Arabien oder die Vereinigten Arabischen Emirate versuchen bereits, Deutschland oder andere europäische Länder mit günstigeren Bedingungen für eine Zusammenarbeit beim Wasserstoff zu gewinnen. Mit der Erkenntnis: H2 ist für diese Länder das saubere Öl von morgen.

Wasserstoff aus Deutschland?

Geraten wir damit in eine Abhängigkeit von solchen Ländern bei der Energieversorgung? "Klar ist, dass wir den grünen Wasserstoff nicht selbst in ausreichenden Mengen in Deutschland produzieren können", meint Korrespondent Jens Borchers. Gut möglich, dass die kommende Bundesregierung weiterhin auch auf den Energieträger Wasserstoff setzt – mit Vor- und Nachteilen.