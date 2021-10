Energiepreise in Tschechien: Mehrwertsteuer auf Null?

"Wir werden den Menschen so helfen, dass sie die Steigerung der Strompreise praktisch nicht spüren werden", versprach Andrej Babis, der tschechische Ministerpräsident, am vergangenen Montag. Man werde effizient, schnell und gezielt helfen. "Wir haben die Möglichkeit, die Mehrwertsteuer von 21 Prozent auf Null zu senken."

Alena Schillerova, seine Finanzministerin, klang da noch etwas zurückhaltender: "Ich habe das Mandat bekommen, mit der EU-Kommission über die Bedingungen zu verhandeln, unter denen die Mehrwertsteuer auf Energiepreise von 21 auf zehn Prozent gesenkt werden kann. Außerdem werde ich von der EU-Wirtschaftskommissarin fordern, vorübergehend einen Null-Tarif zu akzeptieren." Eventuelle Sanktionen gegen die Tschechische Republik wolle man vermeiden.

Mehrwertsteuer für Strom und Gas auf Null

Gestern nun meldete die Finanzministerin Vollzug: Man habe in der Regierung beschlossen, dass die Mehrwertsteuer für Strom und Gas nicht nur bis zum Ende dieses Jahres, sondern bis Ende 2022 auf Null gesetzt werde. Eine entsprechende Gesetzesänderung gehe nun an das Abgeordnetenhaus. Von der Europäischen Union und eventuellen Einwänden aus Brüssel war nun nicht mehr die Rede.

Allerdings: Das Abgeordnetenhaus wird erst am 8. November zusammenkommen, zu seiner konstituierenden Sitzung nach der Wahl, und dann mit neuen Mehrheitsverhältnissen: Die fünf Mitte-Rechts-Parteien arbeiten an einer Koalition unter Führung des ODS-Vorsitzenden Petr Fiala. Er soll neuer Regierungschef werden und ist sich sicher, dass die Initiative in Brüssel scheitern wird: "Eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Null kann nicht gelingen. Das muss man mit Brüssel aushandeln, was die Regierung noch nicht gemacht hat."