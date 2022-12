Energiepauschale: Welche Studierende jetzt profitieren

Studierende und Fachschüler bekommen als Ausgleich für gestiegenen Energiepreise und Lebenshaltungskosten eine einmalige Pauschale von 200 Euro. Das vom Bundestag am Donnerstag mit breiter Mehrheit beschlossene Gesetz sieht die Zahlung auch an Berufsfachschüler in Bildungsgängen mit dem Ziel eines mindestens zweijährigen berufsqualifizierenden Abschlusses vor. Für das Gesetz stimmten die Ampel-Parteien, die Union und die Linke, die AfD enthielt sich. Eine Zustimmung zu dem Gesetz im Bundesrat ist nicht notwendig.

Zum Artikel "Dezemberhilfe und Inflationsausgleich - Das müssen Sie wissen"

Auch ausländische Studierende profitieren

Anspruchsberechtigt sind nach Angaben des Bundes 2,95 Millionen Studierende und etwa 450.000 Fachschülerinnen und Fachschüler. An Fachschulen werden beispielsweise Erzieher ausgebildet, Techniker oder Betriebswirte.

Die Energiepreispauschale soll erhalten können, wer am 1. Dezember 2022 an einer in Deutschland gelegenen Ausbildungsstätte immatrikuliert ist. Damit bezieht das Gesetz auch ausländische Studierende ein, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Ausgenommen von der Einmalzahlung sind allerdings Gaststudierende.

Junge Leute in der Ausbildung, die Bafög-Leistungen bekommen, erhalten außerdem für diesen Winter zwei Heizkostenzuschüsse in Höhe von insgesamt 575 Euro. Die Studierenden sind nach den abhängig Beschäftigten sowie Rentnerinnen und Rentnern die dritte Gruppe, die vom Staat eine Einmalzahlung für Energiekosten bekommt. Arbeitnehmer erhielten im September 300 Euro, Rentner sollen bis zum 15. Dezember ebenfalls 300 Euro ausgezahlt bekommen.

Wie wird die Leistung beantragt?

Kritik kam von der Opposition: "Sie haben einfach drei Monate vertüdelt", sagte der CDU-Politiker Lars Rohwer. Es werde weitere Monate brauchen, bis das Geld bei den Betroffenen ankomme, weil es die Antragsplattform noch nicht gebe.

Denn beantragt werden soll die Einmalzahlung über eine digitale Plattform, die Bund und Länder eben noch erarbeiten müssen. Das Geld soll zunächst von den Ländern beziehungsweise zuständigen Stellen an die Studierenden sowie Fachschüler und Fachschülerinnen überwiesen werden. Anschließend soll der Bund die ausgegebenen Mittel bis zum 31. Dezember 2023 an die Länder zurückzahlen.

Mit Informationen von dpa, epd und AFP