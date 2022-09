Energiekrise: Tipps von Energierechtsexpertin und Energieberater

Der Herbst ist da und mit ihm zahlreiche Briefe in den Briefkästen: Energieversorger kündigen bei vielen Kunden gerade die Erhöhung der Abschlagszahlungen an – zum Teil horrende Summen. Was kann man als Kunde da tun? Lohnt sich ein Wechsel des Energieversorgers überhaupt noch? Welche Möglichkeiten gibt es, um den Energieverbrauch und damit die Kosten zu senken?

Antworten auf all diese Fragen geben vier Energie-Experten in der Münchner Runde am Mittwoch, 21. September, um 20:15 Uhr. Haben auch Sie Fragen zur Energie-Krise, die Sie den Experten gerne stellen würden? Dann schreiben Sie an muenchner.runde@br.de.

Neue Abschlagszahlungen unbedingt überprüfen

Was tun, wenn der Abschlag vom Energieversorger erhöht wird? Als erstes nachrechnen, sagt Leonora Holling, Vorsitzende des Bunds der Energieverbraucher. Der Energieversorger sollte sich mit der Höhe des neuen Abschlags am Vorjahresverbrauch orientieren. Dann ist noch die Frage: Korrespondieren Verbrauch und Preiserhöhung mit dem Abschlag? Ist der neue Abschlag deutlich darüber, besteht ein rechtlicher Anspruch auf Reduzierung des Abschlags. "Bei Verbrauchern mit Sonderverträgen, die eine Preisgarantie beinhalten, dürften aber aktuell eigentlich keine Horrorabschläge ins Haus flattern", so Holling. Ist der Vertrag ohne Preisgarantie oder ist die Preisgarantie ausgelaufen, kann der Versorger allerdings die Abschläge deutlich erhöhen.