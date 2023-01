Mit Nahwärme aus der Energiekrise?

In einigen bayerischen und österreichischen Dörfern sind Landwirte auch Energieversorger: Über Nahwärme-Netze heizen sie mit der Wärme aus Biogas- oder Hackschnitzel-Anlagen Häuser. Die meisten ihrer Mitbürger nutzten jedoch bislang das oft gut ausgebaute Gasnetz oder heizen mit Öl. Mit dem Ukraine-Krieg und der damit einhergehenden Energiekrise denken viele um. Jetzt werden die kleinen landwirtschaftlichen Anlagen der Energie-Pioniere erweitert, um den Anfragen gerecht zu werden. Sechs Monate lang begleitete DokThema Waldbauern beim Aufbau von neuen Nahwärme-Anlagen, sprach mit Politikern und Wissenschaftlern.

Hohe Nachfrage in Österreich

In Walding bei Linz in Oberösterreich betreibt Landwirt Manfred Greiner mit seinen Kollegen schon seit 2018 eine kleine Nahwärme-Anlage für 76 Wohnungen. 2021 überlegten sie sich, die Hackschnitzel-Anlage zu erweitern - doch die Pläne mussten immer wieder angepasst werden, denn seit dem Ukraine-Krieg wollen immer mehr unabhängig werden vom importierten Gas. Die Nachfrage war letztendlich so groß, dass die Leistung des Heizwerks von den ursprünglich geplanten 500 Kilowatt auf zwei Megawatt gesteigert wird – also auf das Vierfache.

Damit ist für das Projekt das Maximum erreicht. Denn die neue Anlage soll ausschließlich mit Hackschnitzeln aus den Wäldern in der Region betrieben werden, gewonnen aus Rest- und Schadholz. Eine "Win-Win"-Situation: Die Abnehmer erhalten günstige, nachhaltige Energie und für die Landwirte zahlt sich durch die Verwertung des Restholzes die Waldbewirtschaftung mehr aus.

Nahwärme-Anlagen boomen auch in Bayern

Auch in Bayern sind Bauern Energieerzeuger: Klaus Jekle ist Landwirt im Landkreis Günzburg – und zudem Berater und Projektleiter für Nahwärme-Anlagen in seiner Region. Damit ist er viel beschäftigt. Den landwirtschaftlichen Betrieb führt er zusammen mit seinem Bruder Josef. Neben den 70 Milchkühen haben die beiden auch eine Biogasanlage, die Strom und Wärme für 120 Gebäude erzeugt. Klaus Jekle ist ein Verfechter solcher standortangepassten Anlagen, denn sie lassen die Abwärme nicht einfach ungenutzt, sondern geben sie gleich weiter. Im Winter, wenn die Wärme der Biogasanlage alleine nicht ausreicht, heizt Klaus Jekle das Nahwärme-Netz zusätzlich mit Hackschnitzeln aus den umliegenden Wäldern.

Sein Dorf Edelstetten ist aktuell zu über 85 Prozent unabhängig von Wärme aus fossilen Brennstoffen. Das hat sich in der Region herumgesprochen – und mittlerweile ist die ganze Gegend vom „Nahwärme-Virus“ infiziert: Im nahegelegenen Billenhausen plant und baut eine Bürger-Energiegenossenschaft gerade eine Anlage und auch das Kloster Wettenhausen wird auf eine Hackschnitzel-Heizanlage umsteigen - und damit auch gleich das benachbarte Gymnasium versorgen. Wald mit Rest- und Schadholz ist in der Gegend – auch wegen des Borkenkäfers - ausreichend vorhanden.

Holz hält hohen Anteil an erneuerbaren Energien

Wie viele Nahwärme-Netze mit Hackschnitzeln in Betrieb sind, wird nicht erfasst. Laut Schätzungen sind es in Bayern über 1.000. Holz zur Wärmegewinnung ist generell sehr verbreitet: Kaminholz, Hackschnitzel und Pellets liefern laut Bundesumweltamt rund zwei Drittel der erneuerbaren Wärme in Deutschland. Insgesamt werden in Deutschland gut 19 Prozent des gesamten Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien gedeckt. Die Stromerzeugung mitgerechnet hat Holz einen Anteil von rund 25 Prozent daran. In Österreich ist der Anteil sogar noch deutlich höher: Holz liefert hier 45,8 Prozent der erneuerbaren Energien.

Was ist mit der Feinstaubbelastung?

Doch verursacht Heizen mit Holz nicht eine hohe Feinstaubbelastung? Vor allem kleine Kaminöfen gelten als problematisch. Und genau hier ist der Dreh, wie Wolfram Schöberl von CARMEN e.V. (Centrales Agrar-Rohstoff Marketing- und Energie-Netzwerk e.V.) betont: "Dadurch, dass viele kleine einzelne Anlagen stillgelegt werden, wird eigentlich die Emissionslast sogar geringer." Die großen Anlagen müssen laut einer Verordnung strengere Anforderungen erfüllen, außerdem könnten auch bessere Technologien eingesetzt werden, die im kleinen Leistungsbereich wirtschaftlich kaum darstellbar sind. Und: Die Hersteller arbeiten permanent an noch besseren Verbrennungstechniken. "Es gibt jetzt eine neue Technik, die so wenig Emissionen produziert, dass überhaupt keine Filtertechnik im Anschluss mehr notwendig ist."

Ist Holz wirklich nachhaltig?

Bleibt die Frage: Wie nachhaltig ist die Verwendung von Holz zur Energiegewinnung wirklich? Das wurde gerade in der EU kontrovers diskutiert. Denn in Ländern wie Österreich ist die Waldbewirtschaftung zwar streng geregelt, das System ist aber nicht auf alle Länder übertragbar. Energie aus Holz wird in Europa nicht immer nachhaltig erzeugt. Vor allem Küstenanrainer wie die Niederlande, Dänemark oder Italien verfeuern in großen Kraftwerken importierte Pellets oder Hackschnitzel, oft sogar aus Übersee. Für solche Holzbrennstoffe werden oftmals große Waldflächen kahlgeschlagen, ganze Bäume zu Pellets verarbeitet und dann verschifft.

Zerstörung der Wälder?

Umweltschutzorganisationen machen dagegen mobil, mit Appellen an die Europäische Union. Denn Strom oder Wärme, die aus Holz produziert werden, gelten bislang als klimaneutral und werden subventioniert. "Erneuerbar ist nicht gleich erneuerbar. Ein ganz großes Problem ist die Verfeuerung unserer Wälder, und das unter dem Label der erneuerbaren Energien. Wir zerstören damit Biotope, wir zerstören damit die grüne Lunge, wir zerstören damit CO2-Speicher", sagt der SPD-Politiker Tiemo Wölken, Abgeordneter im Europäischen Parlament.

Kein Primärholz für Energiegewinnung

Im September 2022 hat der Umweltausschuss des Europaparlaments nun eine strenge Empfehlung ausgesprochen: Primärholz, also Holz, das kein Neben- oder Abfallprodukt ist, soll nicht mehr wie bisher als erneuerbare Energie anerkannt werden. Doch im Parlament war das, so die grüne Europapolitikerin Henrike Hahn, nicht durchsetzbar. Der Vorschlag des Europaparlaments: Es soll kein sofortiges Aus für den Einsatz für Primärholz geben, aber bis zum Jahr 2030 soll es auf Null heruntergefahren werden.

Da der Green Deal vorschreibt, dass alle EU-Staaten bis 2050 klimaneutral werden, sind nun Alternativen zum Holz gefragt - sprich Solarenergie, Windkraft oder Geothermie. Holz kommt dann eine andere Bedeutung zu: "Der Wald und das Holz ist natürlich etwas, was wir dringend zur Erreichung unserer Klimaziele brauchen, als funktionsfähiges Bio-Ökosystem. Denn wir wissen natürlich, der Wald ist eine funktionierende Klimaanlage, er ist ein Speicher von CO2. Wir brauchen ihn als Lebensraum für Tiere und für Pflanzen. Und das zu erhalten in Europa, ist natürlich ein wichtiges Ziel, auch zur Erreichung unserer Klimaziele", sagt Henrike Hahn.

Wald ist nicht gleich Wald

Das Europaparlament will die Wälder also vor einer Übernutzung schützen. Doch Forstwissenschaftler Hubert Röder fordert, da doch etwas differenzierter hinzuschauen. Er betont, es gebe große Unterschiede innerhalb der EU, was die Beschaffenheit der Wälder und die Holzvorräte angeht. Anders als in vielen anderen EU-Ländern seien in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Holzvorräte pro Hektar in den bewirtschafteten Wäldern sehr hoch. Betrachte man nur Bayern, dann ist das Bundesland mit fast 400 Festmeter Holzvorrat pro Hektar "Europameister", in kleinen bayerischen Privatwäldern liege der Wert sogar bei über 400 Festmeter. "400 ist Urwald-Niveau", sagt Röder.

Waldbewirtschaftung trotz Klimawandel?

Doch bleibt das auch so? Hitzeperioden und anhaltende Trockenheit bereiten den Wäldern Stress, Stürme und Schädlingsbefall nehmen zu. Und dabei spielt der Wald eine wichtige Rolle als grüne Lunge und Gegenspieler zur Erderwärmung. Die Frage ist: Wieviel Holz kann man unter diesen Voraussetzungen noch aus dem Wald entnehmen? Hubert Röder warnt davor, die Wälder jetzt nicht mehr zu bewirtschaften. "Wir haben einen sehr, sehr hohen Anteil an Schadholz und müssen dringend unsere Wälder umbauen. Das heißt, wir können mit genügend Totholz-Material diese Biodiversität sichern im Wald und trotzdem Waldrestholz ernten, um die Energiewende entsprechend zu gestalten. Das ist kein Widerspruch." Holzenergie bewertet er als klimapositiv. "Das Verbrennen von fester Biomasse erzeugt zwar CO2, aber eine gleiche Menge CO2 entsteht bei der Verrottung im Wald, und ich ersetze eben keine fossilen Energieträger, wenn ich es im Wald belasse."

Fazit: Kleine, regionale Nahwärmeanlagen können aktuell ein Ausweg aus der Energiekrise sein - in Ländern, die über genügend Waldvorräte verfügen und eine nachhaltige Forstwirtschaft betreiben. Die Infrastruktur, also die Leitungsnetze, die jetzt entstehen, können künftig auch aus anderen Quellen, wie Biogasanlagen, Solarthermie oder Wärmepumpen gespeist werden.