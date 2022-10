Energiekrise: Bundesweite Demos für mehr Solidarität

Ein Bündnis aus Umwelt- und Sozialverbänden ist am Samstag in sechs deutschen Städten für eine soziale und ökologisch nachhaltige Politik auf die Straße gegangen. Unter dem Motto "Solidarisch durch die Krise - soziale Sicherheit schaffen und fossile Abhängigkeiten beenden" demonstrierten in Berlin, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hannover und Stuttgart nach Angaben des Bündnisses rund 24.000 Menschen.

In Berlin seien demnach rund 6.000, in Düsseldorf und Frankfurt am Main 5.000, in Stuttgart 4.000 Menschen auf die Straße gegangen. Schätzungen der Polizei lagen jedoch teils deutlich darunter: Laut Polizei nahmen in Berlin rund 1.800 Menschen am Demonstrationszug zum Brandenburger Tor teil, 1.500 Menschen demonstrierten laut Polizei in Hannover, 2.300 in Düsseldorf, 2.700 in Frankfurt.

Betroffene nicht gegeneinander ausspielen

Mit dabei waren unter anderem die Vorsitzenden des Bunds für Umwelt und Naturschutz (BUND), Olaf Bandt, und des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, Ulrich Schneider. Sie forderten Solidarität mit der Ukraine und Entlastungen für Menschen, die am stärksten unter der Energiekrise leiden.

Insbesondere wollten die Demonstranten mit ihren Kundgebungen sich auch dagegen stellen, "Betroffene von Krieg und Krisen gegeneinander auszuspielen". "Rechten Hetzern und Spaltern" dürfe "nicht die Straße überlassen" werden.

Finanzhilfen für die soziale Infrastruktur

Die Vorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Niedersachsen, Kerstin Tack, beklagte, dass die sozialen Angebote der Wohlfahrtsverbände durch die hohen Energiekosten bereits jetzt massiv bedroht seien. Die Politik müsse verhindern, dass Einrichtungen und Dienste geschlossen werden müssten. "Wir brauchen Finanzhilfen für die soziale Infrastruktur. Jetzt und nicht irgendwann im nächsten Frühjahr, wenn der Ofen längst aus ist."

In dieselbe Kerbe schlug die niedersächsische Landesvorsitzende des BUND, Susanne Gerstner. Sie rief dazu auf, gerade in Krisenzeiten solidarisch zusammenzustehen. Einfache Lösungen wie der Wiedereinstieg in die Atomkraft oder die Fortsetzung der Energiegewinnung aus Kohle und Gas seien nur Scheinlösungen.

Paritätischer Wohlfahrtsverband fordert "180-Grad-Wende"

Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Schneider forderte eine "180-Grad-Wende" in der Steuer- und Finanzpolitik. Deutschland befinde sich inmitten der größten Krise, die die Bundesrepublik je erlebt habe, sagte er mit Hinweis auf die Folgen des Ukraine-Kriegs und des Klimawandels. Die gleichzeitigen Krisen könnten durch ein solidarisches Vorgehen bewältigt werden. "Diese Solidarität lässt die Bundesregierung in ihren Entlastungsprogrammen vermissen", sagte er.

Die stellvertretende Bundesvorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, Andrea Kocsis, forderte in Düsseldorf, das von der Bundesregierung beschlossene Entlastungspaket in Höhe von 200 Milliarden Euro müsse nachgebessert werden. Das Entlastungspaket müsse "anders ausgerichtet" werden und sich stärker auf jene konzentrieren, die darauf tatsächlich angewiesen seien.

Greenpeace: Energiewende und soziale Gerechtigkeit

Marissa Reiserer, Greenpeace Verkehrs- und Klimaexpertin, sagte, die Energiewende und soziale Gerechtigkeit gingen Hand in Hand. "Wenn wir jetzt zusammen den Aufbau der Erneuerbaren, Mobilität für alle und Energie-Soforthilfen für jeden, der es braucht, finanzieren, schaffen wir gemeinsam den Aufbruch zu einer gerechten und sicheren Gesellschaft", betonte sie.

Bei den Demonstrationen wurde unter anderem auch eine Abschöpfung von Übergewinnen, eine Besteuerung großer Vermögen und die Abschaffung der Schuldenbremse gefordert. Die Regierung dürfe Soziales und Ökologisches nicht gegeneinander ausspielen, betonte das Bündnis, dem auch die Kampagnen-Plattform "Campact" angehört. Bei den Maßnahmen gegen die Energiekrise würden langfristige Klimakrisen nicht ausreichend beachtet.

Warnung vor sozialer Schieflage und Radikalisierung

Der Bielefelder Konfliktforscher Andreas Zick warnte angesichts steigender Energiepreise und des Kriegs in der Ukraine vor Radikalisierungen in Deutschland. In Krisenzeiten mit damit verbundenen Folgen von Inflation und Energieknappheit müssten Regierungen regulieren und eingreifen, sagte er dem Evangelischen Pressedienst. "Es entstehen neue Ungewissheiten, die angesichts eines Gefühls, dass vieles außer Kontrolle gerät, als Bedrohungen wahrgenommen werden." Daran würden rechte und nationalistisch orientierte Gruppen anknüpfen.