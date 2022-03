Energie, Spritpreise, ÖPNV: Das Entlastungspaket im Überblick

Die Spitzen von SPD, FDP und Grünen haben sich nach langen Verhandlungen am Morgen auf ein Paket geeinigt, das die Belastungen der Bürgerinnen und Bürger durch die stark gestiegenen Energie- und Spritpreise abfedern soll. Geplant sind eine Energiepreispauschale, eine Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe für drei Monate sowie Hilfen für Familien und Geringverdiener.

Die wichtigsten Maßnahmen:

Allen einkommensteuerpflichtigen Erwerbstätigen wird vom Arbeitgeber einmalig eine Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro als Zuschuss zum Gehalt ausgezahlt. Selbständige erhalten einen Vorschuss über eine einmalige Senkung ihrer Einkommensteuer-Vorauszahlung

Die bereits beschlossene Einmalzahlung von 100 Euro für Empfängerinnen und Empfänger von Sozialleistungen soll um 100 Euro pro Person erhöht werden.

Zur Abfederung besonderer Härten für Familien soll schnellstmöglich für jedes Kind ergänzend zum Kindergeld ein Einmalbonus in Höhe von 100 Euro über die Familienkassen ausgezahlt werden. Der Bonus wird auf den Kinderfreibetrag angerechnet.

Der Spritpreis wird befristet auf drei Monate gesenkt, und zwar für Benzin um 30 Cent je Liter und Diesel um 14 Cent pro Liter - eine Variante des von der FDP ins Spiel gebrachten Tankrabatts.

Die Koalition will zudem bundesweit für 90 Tage ein Ticket für 9 Euro pro Monat für den Öffentlichen Personennahverkehr einführen. Dazu sollen die Länder entsprechende Mittel bekommen.

Energiesparen und Abhängigkeiten verringern

Neben der Entlastung, so Bundesfinanzminister Christian Lindner, gehe es im Maßnahmenpaket der Ampel auch um Energiediversifizierung - also eine Verringerung der Abhängigkeit von Energiearten und Energielieferanten - und um eine Steigerung der Energieeffizienz.

Ab dem Jahr 2024 soll jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden - im Koalitionsvertrag war das bisher zum 1. Januar 2025 vorgesehen. Es soll zudem der Rahmen dafür geschaffen werden, dass Eigentümerinnen und Eigentümer von Immobilien ihre über 20 Jahre alten Heizungsanlagen austauschen können. Außerdem soll laut Grünen Co-Chefin Ricarda Lang eine Wärmepumpen-Offensive gestartet werden. Details sollen in Kürze bekanntgegeben werden

Neuer Auszahlungsweg über Steuer-ID geplant

Um in Zukunft einen einfachen und unbürokratischen Weg für Direktzahlungen an die Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen, werde die Bundesregierung möglichst noch in diesem Jahr einen Auszahlungsweg über die Steuer-ID für ein Klimageld entwickeln.