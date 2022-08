> Energie-Sparplan der Ampel: Kühle Büros, dunkle Fassaden

Ab 1. September könnte es dunkel werden in Deutschland: Die Bundesregierung sitzt an einer breit angelegten Verordnung zum Energiesparen. Der Entwurf lässt erwarten, dass es in Büros kühl wird und Gebäude nicht mehr von außen angestrahlt werden.