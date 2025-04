Endspurt für Koalitionsverhandlungen: Vertrag wohl noch heute

Wohl zum letzten Mal sind am Vormittag Union und SPD zur Fortsetzung der Koalitionsverhandlungen zusammengekommen. Es wird erwartet, dass der Koalitionsvertrag noch heute zustande kommt. Aus Verhandlungskreisen heißt es: Ziel sei eine Einigung bis zum Nachmittag. Davor möchte CDU-Chef Friedrich Merz den engsten Führungszirkel seiner Partei über den Stand der Verhandlungen informieren.

Stellvertretende CDU-Chefin Prien: "Sind auf den letzten Metern"

"Wir sind auf den letzten Metern", hatte die stellvertretende CDU-Vorsitzende Karin Prien beim Eintreffen am Morgen an der CDU-Zentrale in Berlin gesagt. Sie sei "guter Dinge, dass wir heute zu einem guten Ergebnis kommen werden".

Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei, hatte auf die Frage eines dpa-Journalisten, ob heute der Sack zugemacht werde, geantwortet: "Mit Sicherheit." Auch führende SPD-Politiker äußerten sich optimistisch. "Heute lohnt sich das Warten", sagte SPD-Generalsekretär Matthias Miersch zu den Journalisten, die sich vor der CDU-Zentrale versammelt hatten.

Söder: "Könnte ein guter Tag für Deutschland und Bayern werden"

"Ich habe das Gefühl, es könnte ein guter Tag für Deutschland und für Bayern werden", sagte CSU-Chef Markus Söder. Ähnlich positiv äußerte sich die stellvertretende SPD-Vorsitzende Anke Rehlinger: "Ich bin zuversichtlich, dass wir die letzten Meter jetzt auch erfolgreich miteinander gehen können." Auf die Frage, wo es noch hake, fügte die saarländische Ministerpräsidentin hinzu: "Es gibt immer zum Schluss noch ein paar Fragen, die man klären muss."

Am Dienstag hatten die Spitzen von CDU, CSU und SPD rund 13 Stunden lang verhandelt. Um kurz vor Mitternacht wurden die Gespräche vertagt. Über die konkreten Inhalte wurde nichts bekannt. Zuletzt hatte es vor allem noch Uneinigkeit bei den Themen Steuern und der Asyl-Politik gegeben. Angesichts der US-Zölle und den Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten war in den vergangenen Tagen der Druck auf die Verhandler gestiegen, sich schnell zu einigen.

Einigung wird bis zum Nachmittag erwartet

Bis zum Nachmittag wollen die Unterhändler von CDU, CSU und SPD zu einer Einigung auf einen Koalitionsvertrag kommen. Sollte dies gelingen, dann werden sie die Ergebnisse anschließend voraussichtlich bei einer Pressekonferenz vorstellen. Nach der Einigung auf den Koalitionsvertrag müssen noch die drei Parteien zustimmen, bevor er dann unterzeichnet und CDU-Chef Merz im Bundestag zum Kanzler gewählt werden kann. Bei der SPD stimmen die Mitglieder darüber ab, bei der CDU soll ein kleiner Parteitag entscheiden, bei der CSU der Vorstand.

Die Koalitionsverhandlungen hatten am 13. März begonnen, drei Wochen nach der Bundestagswahl. Zuvor hatten sich Union und SPD in Sondierungsgesprächen bereits auf ein elfseitiges Eckpunktepapier verständigt, das unter anderem die Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigung und ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für Investitionen vor allem in die Infrastruktur vorsah.