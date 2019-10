Endspurt Amazonas-Synode: Diebe werfen Heiden-Statue in Tiber

Die Amazonas Synode im Vatikan geht in die entscheidende Phase. Ab heute arbeiten die Bischöfe am Abschlussdokument, in dem einige brisante Vorschläge enthalten sein könnten. Zum Beispiel die Empfehlung, dass die Kirche im riesigen Amazonas-Gebiet auch verheiratete Priester, also viri probati, einsetzt. Für konservative Kritiker des Papstes und der Synode wäre das der Anfang vom Ende des Pflichtzölibats.

Unbekannte schänden Indigene-Fruchtbarkeitsstatue

Streit gibt es auch außerhalb der Kirchenversammlung. So haben Unbekannte eine Holzfigur, die eine schwangere Frau darstellt, aus einer Kirche am Vatikan gestohlen und in den Tiber geworfen. Für Indigene symbolisiert die Statue Leben und Fruchtbarkeit, für Traditionalisten handelt es sich um einen heidnischen Kult.

Die Diebe hatten leichtes Spiel. Die Kirche Santa Maria in Traspontina liegt in Vatikannähe und ist in diesen Tagen ein Anlaufpunkt für viele Menschen, die aus dem Amazonasgebiet nach Rom gereist sind. Dass ein Mann die kleine Holzfigur aus der Kirche entwendet hat, fiel offenbar niemandem auf.

Kirchenräuber stellen Tat ins Internet

Die Täter müssen mindestens zu zweit gewesen sein. Denn die Tat wurde gefilmt und ins Internet gestellt. Der Film endet damit, dass die Statue, die eine nackte, schwangere Frau darstellt, in den Tiber geworfen wird. Paolo Ruffini, der vatikanischen Kommunikationschef, zeigte sich empört:

"Das ist eine Geste, die dem Geist des Dialogs widerspricht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das war ein Diebstahl. Die Tat spricht für sich." Paolo Ruffini, vatikanischer Kommunikationschef