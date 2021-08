Endlager für Atommüll: Der mühsame Weg der Bürgerbeteiligung

Die Suche nach einem Standort für ein Atommüll-Endlager hat vor vier Jahren noch einmal ganz von vorn begonnen. Es sollte ein Verfahren nach streng wissenschaftlichen Kriterien und mit maximaler Bürgerbeteiligung werden. Damit das Ergebnis am Ende allgemein akzeptiert wird - anders als beim inzwischen gekippten Endlagerstandort Gorleben in Niedersachsen. Es ist ein völlig neuer Weg für so ein Jahrhundertprojekt, der erst neu gedacht werden muss.

Bürgerbeteiligung: Holpriger Beginn – auch wegen Corona

Als zentrales Forum für die Bürgerbeteiligung wurde die "Fachkonferenz Teilgebiete" eingerichtet, konzipiert für 1.000 Teilnehmer. Wegen Corona findet das Treffen online statt: Fast 500 Interessierte sind zugeschaltet, Vertreter von Kommunen, Wissenschaftler, Beobachter aus den beteiligten Behörden und gut 50 einfache Bürger und Bürgerinnen. Aber die Technik versagt, eine Diskussion ist nicht möglich. Erst beim dritten Treffen läuft die Technik einigermaßen, aber da ist die im Vorfeld festgelegte Phase der Bürgerbeteiligung schon abgelaufen.

Kein Ergebnis – wegen ungenauer Arbeitsgrundlagen?

Die Aufgabe der "Fachkonferenz Teilgebiet" war es, den "Zwischenbericht Teilgebiete" zu bewerten. Dieser sollte eine Liste der prinzipiell geeigneten Gebiete für ein Endlager enthalten. Nur sah die völlig anders aus als erwartet. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) führte darin nämlich mehr oder weniger alle Vorkommen von Granit, Salz und Tongestein in Deutschland auf, den drei so genannten Wirtsgesteinen, die für die Endlagersuche in Frage kommen.

Die Hälfte Deutschlands ist prinzipiell geeignet

Damit sind in dem Zwischenbericht alles in allem 90, teils riesige Areale aufgeführt, die zusammen mehr als 50 Prozent Deutschlands ausmachen. Dafür hätte die extra neu geschaffene BGE nicht drei Jahre brauchen müssen, ätzte Bayerns Umweltminister Glauber von den Freien Wählern im September 2020: "Das kann auch ein Geologie-Student im dritten Semester so ausweisen, was für geologische Vorkommnisse in Deutschland vorzufinden sind. Das heißt: Zielgerichtetes Vorgehen sieht aus unserer Sicht ganz anders aus."

Ohne Betroffenheit kein Interesse an Beteiligung

Im Fichtelgebirge und im Bayerischen Wald schauen viele Menschen mit besonderer Aufmerksamkeit auf das Thema Endlagersuche. Beide Regionen waren immer wieder als möglicher Standort im Gespräch. Jörg Hacker, Geschäftsführer des Naturparks Fichtelgebirge, hatte sich deshalb von Anfang an aktiv in die Fachkonferenz eingebracht. Im Nachhinein äußerte ist er enttäuscht: "Im Endeffekt hat natürlich dieser Riesen-Zwischenbericht unser ganzes Verfahren gesprengt. Dadurch ist ja eben der Punkt entstanden mit dieser Beteiligungslücke."

Was Hacker als "Beteiligungslücke" bezeichnet, beschreibt auch Lukas Fachtan, Vertreter der jungen Generation bei der "Fachkonferenz Teilgebiete": "Viele Menschen denken ja, bei mir wird es schon nicht sein. Aber es kann eben bei jedem Einzelnen sein. Und erst wenn es Eingrenzung gibt auf Gebiete, dann wird der große Schock in der Gesellschaft entstehen. Und diese Betroffenheit ist jetzt noch nicht da."

Verfahren der Bürgerbeteiligung soll überprüft werden

Die heiße Phase der Endlagersuche kommt erst, wenn nur noch eine Handvoll Standortregionen in Frage kommen. Aber dann ist im Verfahren gar keine Bürgerbeteiligung mehr vorgesehen. Die "Fachkonferenz Teilgebiete" hat deshalb beschlossen, einfach weiter zu machen, als ständiges Kontrollgremium für die Arbeit der Bundesgesellschaft für Endlagerung. Damit war das zuständige Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung aber nicht einverstanden. Es wollte das Gremium viel mehr zur Mitarbeit bewegen, eine "Kultur der Kooperation" etablieren.

Bundesamt bietet Kompromiss an

Kontrolle und Mitverantwortung – beides soll die Bürgerbeteiligung nun künftig leisten. Die zuständige Abteilungsleiterin des Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, Ina Stelljes, sagte im BR-Interview zu, es werde das von der Fachkonferenz geforderte Kontrollgremium geben und dazu die Kooperationsräte, die das Bundesamt selbst ins Spiel gebracht hat. Im März will die Bundesgesellschaft für Endlagerung mit einem Konzept an die Öffentlichkeit treten, wie die Endlagersuche in den kommenden Jahren weitergehen soll.

Bilanz fällt durchwachsen aus

Am Ende hat die "Fachkonferenz Teilgebiete" im letzten Dreivierteljahr sehr viel Zeit damit verbracht, sich selbst zu organisieren, und sicherzustellen, wie es hinterher organisatorisch weitergeht.

Immerhin: Die BGE hat von den Bürgerinnen und Bürgern viele Hausaufgaben bekommen. Für das Fichtelgebirge etwa hat sie versprochen nachzuarbeiten und bessere Daten zu liefern. Jörg Hacker vom Organisationsteam der Fachkonferenzen zieht dann doch ein positives Fazit: "Es hat sich gelohnt. Und es war wichtig. Und es zeigt auch, was immer wieder bezweifelt wurde: Kann die Zivilgesellschaft ein solches Verfahren, das so fachlich tiefes Einarbeiten erfordert, begleiten - sie kann es!"