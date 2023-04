Endet der Ukraine-Krieg auf der Krim?

Sewastopol: für Russland der Hafen zur Welt

Für Russland ist die Krim insbesondere wegen der Hafenstadt Sewastopol so entscheidend: Dort ankert die russische Schwarzmeerflotte – schon seit dem 19. Jahrhundert. Ein Abkommen zwischen Russland und der Ukraine aus dem Jahr 1997, das 2017 verlängert wurde, sicherte dies auch noch bis 2042 zu. Seit der völkerrechtswidrigen Annexion 2014 spielt das allerdings faktisch keine Rolle mehr.

Die Hafenstadt Sewastopol hat für Russlands Zugang zum Schwarzen Meer eine enorme Bedeutung. Sie verfügt über einen Tiefwasser-Hafen, dort können große Kriegsschiffe ankern, aber auch U-Boote. Dazu ist der Flottenstützpunkt ein Warmwasser-Hafen, eisfrei können Schiffe zu jeder Jahreszeit auslaufen. Heißt: Von dort können russische Kriegsschiffe das Schwarze Meer kontrollieren und über den Bosporus, mit Erlaubnis der Türkei, das Mittelmeer erreichen.

"Aus russischer Perspektive kann man sich nicht vorstellen, dass es keine Basis für die Schwarzmeerflotte mehr auf der Krim gibt", sagt Sebastian Hoppe vom Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin.

Die Krim zu verlieren wäre "massive Niederlage" für Russland

Sollte es so kommen, so wäre dies "sicherlich eine massive, tiefe, militärische und letztendlich auch politische Niederlage Russlands." Für Putin würde es an die Existenz gehen.

Doch, egal wie geostrategisch wichtig die Krim für Putin auch sein mag, die Krim ist ukrainisches Staatsgebiet: "Die Krim gehört völkerrechtlich zur Ukraine, darüber gibt es gar keinen Zweifel", sagt Kerstin Susanne Jobst vom Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien.

Kann die Ukraine die Krim militärisch zurückerobern?

Wie realistisch die Rückeroberung der Krim aber tatsächlich ist, ist eine andere, entscheidende Frage. Will man auf die Krim, muss man durch die Landenge von Perekop, ein schmaler Streifen Land, der an seiner breitesten Stelle knappe sieben Kilometer misst. Schwer zum Durchkommen für den Angreifer und dadurch wiederum leichter zu verteidigen.

Osteuropa-Experte Sebastian Hoppe sieht die ukrainische Armee derzeit nicht in der Lage, die Krim von den russischen Besatzungstruppen zu befreien. Für einen Angriff über die Seeseite fehle es der Ukraine an einer Flotte, bestückt mit Amphibienfahrzeugen. Die Landbrücke auf die Halbinsel sei wiederum von Russland stark befestigt worden.

Allein in Form von weiteren Drohnenangriffen und mit Unterstützung von Partisanenartigen Gruppen könnte die Ukraine auf der Krim erfolgreich angreifen. Dass sich deshalb die russische Armee zurückzieht, hält Hoppe jedoch für unrealistisch.

Der Seeweg sei für die ukrainische Armee keine Option, es bleibe nur der Weg über die Landbrücke: "Das wäre extrem blutig und vermutlich extrem verlustreich", so Hoppe. Andererseits hat die Ukraine es bereits geschafft, auf der Krim großen Schaden anzurichten, unter anderem mit Raketen.

Die Krim – ein Faustpfand für den Frieden?

Sollte die Ukraine im Zuge einer Frühjahrsoffensive bis zur Krim vorrücken können, wäre nach Ansicht von Gwendolyn Sasse auch ein Belagerungsszenario denkbar: "Die Halbinsel hat ein wirkliches Wasserproblem." Die Wasserversorgung auf der Krim sei kritisch, Teile der Halbinsel seien Dürregebiet.

Ob allerdings eine Belagerung und eine Verhandlung um die weitere Wasserversorgung sowie um Sewastopol Putin dazu bringen, den Angriffskrieg zu beenden und die russischen Truppen aus den restlichen Teilen der Ukraine zurückzuziehen, ist fraglich.

Auf der anderen Seite würde auch nach einem möglichen Friedensschluss eine von Russland besetzte Krim für die Ukraine eine dauerhafte Bedrohung darstellen. Am Ende wird die Krim eine entscheidende Rolle beim Ausgang dieses Kriegs spielen.