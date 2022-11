Ende der Isolationspflicht: So läuft es in Österreich

Als eines der ersten Bundesländer hebt Bayern am Mittwoch die Isolationspflicht auf und führt stattdessen Schutzmaßnahmen für Corona-Positive ein. In Österreich muss bereits seit August niemand mehr in Quarantäne gehen. Wenn dort jemand an Covid-19 erkrankt ist, dann gelten so genannte Verkehrsregeln. Das heißt, wer Symptome hat, soll sich krankschreiben lassen und zu Hause bleiben. Wer sich aber trotz Corona fit fühlt, der darf überall hin, nur muss er dabei eine Maske tragen.

Das Café Eiles im 8. Wiener Bezirk ist ein typisches altwienerisches Kaffeehaus, mit dunkelbrauner Holzvertäfelung an den Wänden und mächtigen dunkelroten Polstersitzen. Es ist gut besucht, keiner trägt eine Maske. Der Geschäftsführer, Gert Kunze, macht sich keine Gedanken über den Gesundheitszustand seiner Gäste. Auch wenn er irgendwo eine triefende Nase sieht, fragt er nicht nach.

Gastronom: Wegfall der Insolationspflicht ein richtiger Schritt

"Es gibt Leute, die husten oder die haben eine Grippe. Das ist normal. Jeder, der sich wohlfühlt, geht aus." Man werde niemanden stigmatisieren, sagt Kunze. Er ist der Ansicht, dass man mittlerweile eigenverantwortlich mit Corona leben könne, zumal die Varianten harmloser geworden seien. Der Wegfall der Isolationspflicht sei ein richtiger Schritt, so Kunze.

Der Gastwirt habe sogar einen Corona-Infizierten in seinem Team nicht weggeschickt. "Der Kollege hatte keine Symptome und hat mit Maske weitergearbeitet. Wir wollten das so, weil wir Personalmangel haben und jeden Mann brauchen. Er hat in der Küche gespült, was sollte da passieren. Niemand hatte Angst", erzählt Kunze.

Mediziner: Ansteckungsgefahr bei jedem, der infiziert arbeitet

Auch wenn das in Österreich regelkonform und gängige Praxis ist, geht es einem der bekanntesten österreichischen Corona-Experten zu weit. Der Umweltmediziner der Universität Wien, Hans-Peter Hutter, findet, dass positiv Getestete grundsätzlich nicht zur Arbeit erscheinen sollten, auch wenn sie keine Symptome haben. "Symptome sind ein subjektives Gefühl und selbst bei einem Arztbesuch ist es schwierig zu eruieren, ob man wirklich symptomfrei ist oder nicht doch ein bisschen Husten hat. Jedenfalls besteht in dem Moment, wo ein Infizierter arbeitet, eine Ansteckungsgefahr", so Hutter.