Ende der Corona-Regeln in Italien: Der Run auf die Urlaubsorte

Während der Pandemie konnten die meisten Menschen kaum verreisen, um so mehr möchten sie das nun nachholen. Italien ist eines der Sehnsuchtsländer.

Hotels und Restaurants sind voll

Seit vielen Jahren hat Andrea Reale mit seiner Familie ein Vier-Sterne-Hotel in Minori an der Amalfi-Küste. Gleichzeitig ist er Bürgermeister in dem malerischen Ort. Zuversichtlich erzählt er, alle Hotels und Restaurants vor Ort seien voll, sowohl der europäische, der außereuropäische und der asiatische Tourismus seien wieder da: "An der Amalfiküste haben wir also nicht nur den Tourismus aus Italien zurückgeholt, sondern diese dunklen Jahre der Pandemie ein für alle Mal hinter uns gelassen."

Auch weiter nördlich, in Jesolo im Veneto, sind fast schon alle Unterkünfte ausgebucht. Hier seien auch nahezu alle Ferienwohnungen - und das sind ziemlich viele - vermietet heißt es, wenn man sich in der Stadt umhört.

Corona-Regeln weitgehend abgeschafft

Am Pfingstwochenende, so hat der Tourismusverband Assoturismo ausgerechnet, sind in Italien die Unterkünfte zu drei Vierteln belegt, in den Badeorten, an den Seen und in den Kunststädten noch weitaus mehr. Momentan sind auch viele Italiener unterwegs, da sie wegen des Nationalfeiertags am Donnerstag ein verlängertes Wochenende einlegen.

Sie genießen die neue Freiheit, denn die meisten Corona-Regeln gibt es nicht mehr. Die FFP2-Maske etwa muss nur noch bis Mitte Juni in den öffentlichen Verkehrsmitteln, im Kino oder im Theater getragen werden. Das Corona-Zertifikat ist weitgehend abgeschafft, auch bei der Einreise muss niemand mehr nachweisen, dass er geimpft, genesen oder getestet ist.

Urlaub wird teurer

Doch der Urlaub kostet mehr, vor allem wegen der hohen Stromrechnungen und der explodierenden Inflation. Francesco Caizzi ist Präsident des Hotelverbandes Federalberghi in Apulien, er nennt ein Beispiel. Er sagt, dass sich die Energiekosten für die Hoteliers vervierfacht haben: "Also ein Hotel, das gestern 100.000 Euro in der Saison für den Strom bezahlt hat, wird heute nun 400.000 Euro bezahlen. Natürlich wird sich das auf die Kosten für den Aufenthalt auswirken", so Caizzi.

Der Verbraucherverband Codacons hat die Preise an den Stränden verglichen, im Durchschnitt werden die Tagestarife für Sonnenschirme, Liegen und Liegestühle um fünf bis zehn Prozent steigen. Das Gleiche gilt für Essen und Getränke, selbst das Eis kostet mehr. Für die Hochsaison im Juli und August rechnet Codacons mit einem weiteren Anstieg.

Im Tourismus fehlen Hunderttausende Arbeitskräfte

Hinzu kommt: Im Tourismus fehlt es am Personal. In den italienischen Medien erklärt Tourismusminister Massimo Garavaglia: "Die Schätzungen reichen von 300.000 bis 350.000. Nach Angaben von Minister Orlando werden aber in den verschiedenen Bereichen Fachkräfte gesucht, über eine Million. Wir haben also diesen Widerspruch: Einerseits zehn Prozent Arbeitslosigkeit, zum anderen gibt es einen Mangel an Arbeitskräften."

Trotz dieser Probleme ist die Tourismusbranche zuversichtlich, nach zwei schweren Corona-Jahren.