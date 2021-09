Ende der Ära Merkel: Wohin steuert die Union?

40 - 30 - 20. Wenn diese Zahlenfolge nach der Bundestagswahl am 26. September auf die Union anwendbar ist, dann ist das nicht eine mittlere Katastrophe für CDU und CSU, sondern gleicht einem Weltuntergang. Mit 41,7 Prozent war Angela Merkel 2013 auf dem Höhepunkt ihrer Macht, 2017 begann mit 32,9 Prozent die Götterdämmerung. Nun steht die Union in Umfragen bei 20 Prozent. In welche Richtung will oder muss sich die Union neu ausrichten?

Erbgutveränderungen in der Programmatik

Der ehemalige Fraktionschef der Union, Volker Kauder kennt auf diese Frage nur eine Antwort: "In der Mitte steht die Union!", ruft er im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk laut ins Mikrofon.

13 Jahre lang hat der Vertraute von Angela Merkel die Bundestagsfraktion geführt. Kauder war bei den Erbgutveränderungen ganz vorn mit dabei: Aussetzung der Wehrpflicht, Ausstieg aus der Atomenergie, Einführung des Elterngelds, Mindestlohn. Und dann gab die Kanzlerin auch noch die Abstimmung über die Ehe für alle frei. Für im Familienbild konservative und wirtschaftsliberal ausgerichtete Wählerinnen und Wähler war die Kanzlerschaft von Angela Merkel vermutlich nicht leicht zu ertragen.

Rechts von der Union ist doch noch Platz

"Rechts von der CDU/CSU darf es keine demokratisch legitimierte Partei geben." Der legendäre Satz des damaligen bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chefs Franz Josef Strauß vom 09.08.1987 gilt nicht mehr. Strauß betonte vor über 30 Jahren, dass er damit nicht "rechtsradikale Narren" meine.

Seit 2017 sitzt die AfD im Bundestag. Ihre Stimmen hat sie überwiegend von ehemaligen Nichtwählern, aber auch von fast einer Million ehemaligen Unionswählern bekommen. Für den Fraktionschef der AfD, Alexander Gauland, hat das mit dem Mitte-Kurs der Kanzlerin zu tun: "Sie hat den konservativen Kern völlig aufgelöst, sie hat für Inhalte nicht wirklich gekämpft."

Auch Wirtschaftsliberale suchen eine Heimat

Astrid Hamker ist Präsidentin des Wirtschaftsrates der CDU. Dieser ist kein Teil der Partei, Hamker darf aber an Vorstandssitzungen der CDU teilnehmen und hat dort auch ein Rederecht. Sie setzt viele Hoffnungen auf das Ende der Ära Merkel, denn: "Der Markenkern ist der Union abhandengekommen." Sie hoffe, dass die Union nun die Reset-Taste drücke und sich wirtschaftspolitisch neu ausrichte. Mit dem Wahlprogramm der Union verbinde sie da Hoffnungen.

Moderates Wahlprogramm der Union

Das Unionswahlprogramm hat CDU-Chef Armin Laschet gemeinsam mit der CSU aufgeschrieben. Die vollständige Angleichung der Mütterrente, ein Wunsch der CSU, hat es nicht hineingeschafft. In der Steuerpolitik verspricht die Union eine Deckelung der Unternehmenssteuern. Steuererhöhungen soll es nicht geben.

In der Klimapolitik will die Union Ökologie und Ökonomie verbinden. Als Ministerpräsident des von Kohle und Stahl dominierten Nordrhein-Westfalen steht Armin Laschet für einen sozialverträglichen Wandel. In der Einwanderungspolitik ist er liberal. Lassen sich damit verprellte Konservative zurück zur Union holen? Die Antwort darauf ist vielschichtig.

Traditionelle Parteibindung nimmt ab

Volker Kauder kennt nicht nur die Umfragewerte, sondern auch die veränderte Wählerschaft. Einmal CDU, immer CDU - das gilt schon lange nicht mehr: "Allein mit den Stammwählern, die früher mal über 40 Prozent waren, werden wir heute keine 40 Prozent mehr erreichen." Kauders These deckt sich mit den Zahlen der Wahlforschung. Immer weniger Menschen bleiben bei der Partei, die sie beim letzten Mal gewählt haben. Aber auch die Mauer zwischen den alten Lagern ist mittlerweile aufgebrochen. Ehemalige CDU-Wähler laufen zu den Grünen über, die Sozialdemokraten holen Stimmen von den Liberalen.

Union hat ihr Schicksal nicht mehr selbst in der Hand

Wohin die Union steuert, kann sie längst nicht mehr selbst bestimmen. Nicht nur die Wechselwählerinnen und -wähler wollen umgarnt werden, sondern auch mögliche Koalitionspartner. Es ist ein Unterschied, ob die Union mit der letztlich immer treu gebliebenen SPD verhandeln muss oder mit den ganz auf Klimapolitik ausgerichteten Grünen oder mit der marktliberalen FDP. Oder sie muss gar nicht verhandeln. Wenn die Union nach dem Schema 40 - 30- 20 in der Opposition landet, kann sie sich immerhin in Ruhe Gedanken über ihre neue Ausrichtung machen.