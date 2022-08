BR24live 16 Uhr: Bye-bye, 9-Euro-Ticket! Und jetzt?

Anfang August wird das 9-Euro-Ticket zur Chefsache. Journalist Tilo Jung fragt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei einer Pressekonferenz: "Das 9-Euro-Ticket im ÖPNV ist ein großer Erfolg Ihrer Regierung. Welche weiteren Erfolge Ihrer Regierung wollen sie beenden?" Gelächter hallt durch den Saal der Bundespressekonferenz. Selbst Scholz kann sich ein angedeutetes Grinsen nicht verkneifen. Doch ist das 9-Euro-Ticket wirklich ein großer Erfolg?

Verkehrsexperte: "Sozialpolitisch ist das 9-Euro-Ticket ein großer Erfolg"

Philipp Kosok vom Thinktank Agora Verkehrswende analysiert das 9-Euro-Ticket seit der Einführung. Jetzt, kurz bevor das Ticket ausläuft, hat er frische Daten. Ergebnis: "Dort, wo das ÖPNV-Angebot gut ist, sind Menschen auch gewechselt", stellt Kosok fest. "Es gibt jedoch viele Regionen, in denen Busse und Bahnen so selten fahren, dass die Menschen auch mit einem so günstigen Ticket ihr Auto nicht stehen lassen." Es brauche daher zusätzlich einen deutlichen Ausbau des ÖPNV-Angebots, sagt der Verkehrsexperte.

9-Euro-Ticket ist mit Hoffnungen geradezu überfrachtet

Das 9-Euro-Ticket ist eine Sonderfahrkarte, die ursprünglich die inflationsgebeutelten Verbraucherinnen und Verbraucher entlasten sollte. Für neun Euro pro Monat können Ticketinhaber alle Busse, Bahnen und Regionalzüge des ÖPNV nutzen. Aktionszeitraum: 1. Juni bis 31. August.

Fazit des Verkehrsexperten: "Millionen Menschen konnten dank des Tickets in den letzten drei Monaten Geld sparen und zeitgleich mobil sein. Sozialpolitisch ist das 9-Euro-Ticket ein großer Erfolg", sagt Kosok. Ob es ein Nachfolgeangebot geben wird, wird derzeit hitzig diskutiert. Das 9-Euro-Ticket ist mit Hoffnungen geradezu überfrachtet. Viele verbinden damit einen guten Weg zur Verkehrswende, weil Menschen durch das Ticket eben öfter Bus und Bahn fahren.

Ist das 9-Euro-Ticket ein Klimaschutz-Ticket?

Gleichzeitig soll das Ticket auch die Energiewende und den Klimaschutz unterstützen. Weniger Autoverkehr bedeutet weniger Benzinverbrauch, also weniger schädliche Abgase. Doch dazu ist die Datenlage noch nicht klar, sagt Verkehrsexperte Philipp Kosok.

"Bei der Klimabilanz entscheidet, ob es gelingt, die mit dem Auto gefahren Kilometer deutlich zu reduzieren." Tatsächlich hätten dank des 9-Euro-Tickets Menschen, die bisher nur im eigenen Auto unterwegs waren, Bus und Bahn ausprobiert. "Das ist positiv. Um diesen Effekt in CO2-Ersparnis zu bewerten, ist es noch zu früh", so Kosok.

Effekt fürs Klima noch unklar

Entsprechend gehen die Schätzungen der eingesparten CO2-Emissionen durch das 9-Euro-Ticket weit auseinander: der Verband der Verkehrsunternehmen geht von 1,8 Millionen Tonnen aus. Das RWI Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung kommt auf eine Schätzung zwischen 200.000 und 670.000 Tonnen.

So oder so: Langfristig muss mehr für den ÖPNV getan werden, um ihn attraktiver für die Bevölkerung zu machen, fordert Verkehrsexperte Kosok. Dass aktuell etwa 38 Millionen Bürger das 9-Euro-Ticket gekauft haben, unterstreicht die Notwendigkeit, den ÖPNV neu zu denken.

Kommt ein Nachfolgeticket?

Kommt wenigstens ein Nachfolgeticket? Immerhin hatte der Verband der Deutschen Verkehrsunternehmen (VDV) als Nachfolge ein Monatsticket für 69 Euro vorgeschlagen. Diesen Preis sind die Menschen wohl auch bereit zu zahlen. Das hat eine Umfrage der TU Dresden und der Uni Göttingen ergeben.

Verkehrsminister wollen nicht über 9-Euro-Ticket beraten

In der Abschlusserklärung der Verkehrsministerkonferenz steht lediglich: "Der Bund darf sich nicht bei den Finanzierungsfragen drücken, sondern muss die Regionalisierungsmittel deutlich erhöhen, die Energiekosten auffangen und endlich einen Vorschlag zur Finanzierung eines Nachfolgetickets für das Neun-Euro-Ticket vorlegen."

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) bezeichnete die Ergebnisse der Konferenz als enttäuschend. "Die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass Politik Lösungen präsentiert und nicht Verantwortungen verschiebt", so der FDP-Politiker. Er stehe zu Gesprächen bereit, wie der Öffentliche Personennahverkehr attraktiver und digitaler werden könne. Dessen Organisation sei aber Aufgabe der Länder.

Verkehrsexperte: "Verkehrssektor verfehlt Klimaschutzziele deutlich"

Das 9-Euro-Ticket ist in der Finanzierung teuer: Der Bund überweist Ländern und Verkehrsunternehmen rund 2,5 Milliarden Euro, weil sie weniger oder keine Tageskarten oder Monatstickets verkauft haben. Verkehrsexperte Philipp Kosok sagt: "Der Ball liegt im Spielfeld der Bundesregierung. Das Klimaschutzgesetz verpflichtet die Bundesregierung, Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgase vorzulegen." Gerade der Verkehrssektor verfehlt seine Klimaschutzziele aktuell deutlich. "Letztlich wird es vom Bund, genauso wie von den Ländern, verstärkte Anstrengungen für einen besseren ÖPNV brauchen", fordert Verkehrsexperte Kosok.

Wie geht es jetzt also weiter? Kanzler Scholz antwortete damals Anfang August auf die humorvolle Frage zum 9-Euro-Ticket ziemlich humorlos: "Es war von vornherein zeitlich befristet." Auch Scholz äußerte sich bisher nicht zu einem Nachfolgeangebot.