Empörung über Wahl von NPD-Politiker zum Ortsvorsteher

Was ist ein Ortsvorsteher?Der Ortsvorsteher ist ein Vertreter eines nicht selbständigen Ortes gegenüber der zuständigen Gemeinde. Die Funktion des Ortsvorstehers gibt es in mehreren Bundesländern. Die rechtliche Stellung des Ortsvorstehers ist dabei unterschiedlich. In Hessen ist seine Aufgabe mit der des Vorsitzenden der Gemeindevertretung vergleichbar. Er lädt zu Sitzungen ein, leitet diese und unterzeichnet das Protokoll. Er vertritt den Ortsbeirat nach außen, z. B. gegenüber dem Gemeindevorstand, der Gemeindevertretung und ihren Ausschüssen. Die Wahl der Ortsbeiräte findet parallel zu den Kommunalwahlen alle fünf Jahre statt. In Bayern gibt es "Ortssprecher". Sie vertreten nach der Bayerischen Gemeindeordnung Ortschaften, die am 18. Januar 1952 eine selbständige Gemeinde waren, und die im Stadt- oder Gemeinderat nicht durch einen gewählten Vertreter vertreten sind.