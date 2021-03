EMA empfiehlt Einsatz von Astrazeneca-Impfstoff.

Die Europäische Arzneimittelbehöre (EMA) hält weiter am Corona-Impfstoff des schwedisch-britischen Herstellers Astrazeneca fest. Das hat die EMA soeben auf ihrer Pressekonferenz in Amsterdam mitgeteilt. Die EMA sei weiterhin der Ansicht, dass die Vorteile des Vakzins die Risiken überwögen, teilte die EU-Behörde am Donnerstag mit. "Die Impfung ist sicher und wirksam", sagte EMA-Chefin Emer Cooke. Es sei keine Verbindung der Impfung mit der Erhöhung des Risikos von Blutgerinnseln bei Menschen festgestellt worden.

Gleichzeitig räumte man aber auch ein, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen der Impfung mit Astrazeneca und den bisher aufgetretenen Nebenwirkungen nicht vollständig ausgeschlossen werden könne. Künftig soll deshalb eine extra Warnung vor möglichen seltenen Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen in die Liste er möglichen Nebenwirkungen aufgenommen werden.

13 Vorfälle mit Blutgerinnseln in Deutschland bekannt

Die EMA hatte eine Überprüfung eingeleitet, nachdem Fälle von seltenen Thrombosen nach der Impfung zu einem Impfstopp mit dem Mittel in mehr als einem Dutzend Ländern, darunter auch Deutschland, geführt hatten.

Laut Bundesgesundheitsministerium kam es in Deutschland bislang zu 13 Vorfällen. Drei Menschen sind gestorben.