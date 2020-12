EMA-Cyberangriff: Ermittler gehen von staatlichen Akteuren aus

In der vergangenen Woche meldete die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) einen Vorfall, der aufhorchen ließ. Es habe einen Hackerangriff gegeben, hieß es in einer knappen Pressemitteilung der EU-Behörde. Die Angreifer hätten sich unberechtigten Zugang zu Daten verschafft. Kurz darauf teilte das Mainzer Unternehmen BioNTech mit, dass die Hacker es wohl auch auf Dokumente mit Bezug zum Impfstoff abgesehen hatten. Genaue Details seien noch unklar.

Erste Ermittlungsergebnisse liegen vor

Nach Recherchen von BR und WDR konnte der Hackerangriff auf die Europäische Arzneimittel-Agentur mittlerweile zumindest teilweise aufgeklärt werden. Auch deutschen Sicherheitsbehörden, darunter dem Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), liegen die bisherigen Ermittlungsergebnisse der niederländischen Behörden inzwischen vor.

Die Hacker kamen nachts

Demnach soll der Angriff am frühen Morgen des 01. Dezember bemerkt worden sein. Offenbar hatten sich die Hacker über den Computer eines EMA-Mitarbeiters, der zu diesem Zeitpunkt im Homeoffice arbeitete, Zugang zu den Systemen der Behörde verschafft. Mit dem Nutzerkonto des Mitarbeiters haben die Hacker dann auf den Verzeichnisdienst von Microsoft, Active Directory genannt, zugegriffen. Über diesen Dienst wird geregelt, über welche Rechte Nutzer innerhalb des Netzwerkes der EMA verfügen. Dabei wurde ein Alarm ausgelöst, denn der Zugriff fand zu einer unüblichen Zeit statt – mitten in der Nacht.

Am nächsten Tag wurde der Mitarbeiter der EU-Behörde dazu befragt. Dabei wurde klar, dass er nicht selbst für die Aktivitäten verantwortlich war. Weitere Überprüfungen sollen dann ergeben haben, dass die Hacker wohl schon in weite Teile des Systems eingedrungen waren und zahlreiche Daten einsehen konnten – darunter auch Informationen zu den Covid19-Impfstoffen der US-Hersteller Moderna und Pfizer sowie von BioNTech.

BioNTech erst spät informiert

Das deutsche Forschungsunternehmen BioNTech, dessen Impfstoff als eines der vielversprechendsten Mittel zur Immunisierung gegen das Corona-Virus gilt, wurde erst spät über den Hackerangriff und den mutmaßlichen Datenabfluss informiert. Erst am 09. Dezember, also knapp eine Woche später, soll die EMA die Mainzer Firma in Kenntnis gesetzt haben. Eine Anfrage, warum die Information erst so spät erfolgte, ließ die Arzneimittel-Behörde unbeantwortet. BioNTech teilte mit, man wolle sich zu dem Sachverhalt nicht weiter äußern.

Am 10. Dezember soll der EMA ein erster Untersuchungsbericht des Vorfalls vorgelegen haben. Welche Daten die Hacker genau einsehen konnten, soll allerdings bislang nicht bekannt sein. Auch weil eine umfassende Protokollierung der Zugriffe im System der EU-Behörde offenbar nicht stattfindet.

Hacker im Staatsauftrag?

Nach aktuellem Ermittlungsstand sollen die niederländischen Sicherheitsbehörden davon ausgehen, dass es sich bei den Angreifern um mutmaßlich staatliche Akteure handelt, also Hacker im Auftrag eines ausländischen Geheimdienstes oder Militärs. Darauf ließen Vorgehensweise und eingesetzte Schadsoftware schließen, heißt es. Welcher Staat dahinter stecken könnte ist indes unklar.

Erst Ende November hatte das Bundeskriminalamt (BKA) in einem internen Lagepapier vor möglichen "staatlich gesteuerten Cyberattacken" auf Impfstoff-Entwickler und Hersteller gewarnt. Zuvor hatte auch das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) auf die Gefährdung von deutschen Forschungseinrichtungen hingewiesen. Die Impfstoffhersteller nähmen die Gefahr jedoch sehr ernst und hätten sich gut vorbereitet, sagte BSI-Präsident Arne Schönbohm.

EMA-Direktorin Emer Cooke versicherte, dass der Angriff keine Auswirkungen auf die Zulassung des Impfstoffs haben werde. Nach Angaben der EMA soll am 21. Dezember eine außerordentliche Sitzung des Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP) stattfinden, in der über eine Zulassung des Impfstoffs von BioNTech entschieden werden soll.