Elterngeld, DAX und Wahl-O-Mat: Das ändert sich im September

Im September wird sich einiges ändern. Der Wal-O-Mat zur Bundestagswahl geht online, Beschäftigte im Garten-Bau sollen mehr Geld erhalten und viel mehr. Das sind die Neuerungen:

Der Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl startet

Die Begeisterung für die drei Kanzlerkandidaten hält sich bisher in Grenzen. Umso wichtiger wird die Frage, mit welchen Programmen die Parteien bei der Bundestagswahl antreten. Der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung hilft unentschiedenen Wählern seit 2002 bei der Entscheidungsfindung. Bei der Bundestagswahl 2017 hatte er Rekordnutzerzahlen.

Der Wahl-O-Mat zur aktuellen Bundestagswahl am 26. September startet am 02. September. Mit der App können Wahlberechtigte ihre politischen Haltungen anhand von verschiedenen Thesen überprüfen. Für die Abgeordnetenhauswahl in Berlin und zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern wird ebenfalls je eine Version veröffentlicht.

Das Elterngeld wird reformiert

Gute Nachrichten für Eltern: Die Reform des Elterngeldes tritt zum 1. September in Kraft. Das Gesetz sieht vor, dass Mütter und Väter von Frühgeborenen künftig länger Elterngeld bekommen. Zusätzlich werden die Möglichkeiten für Teilzeitarbeit während des Elterngeldbezugs ausgeweitet.

Das Elterngeld wird zu etwa zwei Dritteln an Mütter gezahlt, zu etwas mehr als einem Drittel an Väter. Ob die Reform dazu führt, dass trotz Angst vor finanziellen Einbußen und Karriereknick mehr Väter das Elterngeld in Anspruch nehmen?

Top 30 wird Top 40: der DAX wächst weiter

Über 30 Jahre nach dem Start des meistbeachteten deutschen Börsenbarometers steht im September eine wichtige Änderung an: Die Zahl der Mitglieder wird von 30 auf 40 erweitert. Wer in die Topliga aufsteigt, will die Deutsche Börse am 3. September bekanntgeben. Als sicherer Kandidat gilt Airbus.

Elektronischer Identitätsnachweis - jetzt auch per Handy

Für den elektronischen Nachweis der eigenen Identität sind künftig mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablets ausreichend. Bislang sind dafür der Personalausweis, die eID-Karte oder der elektronische Aufenthaltstitel erforderlich.

Paypal bald ohne "Moneypool"

Ob eine Sammlung für den Abschied eines Kollegen oder die gemeinsame Finanzierung einer Party: Dies war bisher mit dem sogenannten Moneypool möglich. Jetzt wird die Dienstleistung eingestellt, denn Paypal will sich "auf stärker spezialisierte Services zum Sammeln von Geld" konzentrieren. Ab dem 30. September können keine neuen Pools mehr erstellt werden.

Mehr Geld für Beschäftigte im Gartenbau

Die mehr als 120.000 Beschäftigten im Garten- und Landschaftsbau in Deutschland bekommen mehr Geld. Ab September steigen die Löhne und Gehälter in Westdeutschland um 2,9 Prozent sowie im Osten um 3,4 Prozent. Durch eine weitere Anhebung im Juli 2022 soll dann die Angleichung der Branchenlöhne erreicht werden.

Aline Abboud - das neue Gesicht bei den "Tagesthemen"

Zuschauer der ARD-Tagesthemen erleben Anfang September die Premiere von Aline Abboud. Sie wird dritte Moderatorin neben Caren Miosga und Ingo Zamperoni. Die 33-Jährige kommt vom ZDF und folgt bei den Tagesthemen auf Pinar Atalay.