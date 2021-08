Elterngeld, DAX und Paypal: Das ändert sich im September

Es sind doch einige Neuerungen, die im September auf uns zukommen. Neben neuen Elterngeld-Regelungen für Familien, kommt es auch zu Veränderungen für Arbeitslose und Paypal-Nutzer. Ein Überblick.

Das Elterngeld wird reformiert

Gute Nachrichten unter anderem für Eltern: Die Reform des Elterngeldes tritt zum 1. September in Kraft. Das Gesetz sieht vor, dass Mütter und Väter von Frühgeborenen künftig länger Elterngeld bekommen. Zusätzlich werden die Möglichkeiten für Teilzeitarbeit während des Elterngeldbezugs ausgeweitet.

Das Elterngeld wird zu etwa zwei Dritteln an Mütter gezahlt, zu etwas mehr als einem Drittel an Väter. Ob die Reform dazu führt, dass trotz Angst vor finanziellen Einbußen und Karriereknick mehr Väter das Elterngeld in Anspruch nehmen?

Top 30 wird Top 40: der DAX wächst weiter

Über 30 Jahre nach dem Start des meistbeachteten deutschen Börsenbarometers steht im September eine wichtige Änderung an: Die Zahl der Mitglieder wird von 30 auf 40 erweitert. Wer in die Topliga aufsteigt, will die Deutsche Börse am 3. September bekanntgeben. Als sicherer Kandidat gilt Airbus.

Elektronischer Identitätsnachweis - jetzt auch per Handy

Für den elektronischen Nachweis der eigenen Identität sind künftig mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablets ausreichend. Bislang sind dafür der Personalausweis, die eID-Karte oder der elektronische Aufenthaltstitel erforderlich.

Arbeitslos-Meldung muss wieder persönlich erfolgen

Aus Gründen der Pandemie durften sich Bürgerinnen und Bürger zuletzt auch telefonisch oder online arbeitslos melden. Ab September entfällt diese Möglichkeit bundesweit. Eine Arbeitslosmeldung muss dann wieder persönlich in der Agentur für Arbeit erfolgen. Wer sich arbeitssuchend melden möchte, kann das auch nach dem 1. September online, schriftlich, persönlich oder telefonisch tun.

Paypal bald ohne "Moneypool"

Ob eine Sammlung für den Abschied eines Kollegen oder die gemeinsame Finanzierung einer Party: Dies war bisher mit dem sogenannten Moneypool möglich. Jetzt wird die Dienstleistung eingestellt, denn Paypal will sich "auf stärker spezialisierte Services zum Sammeln von Geld" konzentrieren. Ab dem 30. September können keine neuen Pools mehr erstellt werden.

Mehr Geld für Beschäftigte im Gartenbau

Die mehr als 120.000 Beschäftigten im Garten- und Landschaftsbau in Deutschland bekommen mehr Geld. Ab September steigen die Löhne und Gehälter in Westdeutschland um 2,9 Prozent sowie im Osten um 3,4 Prozent. Durch eine weitere Anhebung im Juli 2022 soll dann die Angleichung der Branchenlöhne erreicht werden.