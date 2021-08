Elterngeld: Das bringt die Reform für junge Familien

Wenn ein Baby viel zu früh auf die Welt kommt, stellt das die Eltern nicht nur vor psychische, sondern auch vor enorme organisatorische Belastungen. Das Kind braucht besondere Begleitung, aber es gibt Zeitdruck, wieder in den Job einzusteigen.

Frühchen-Monate

Diese Lage soll die Reform des Elterngelds zumindest entschärfen. Sie gilt für Kinder, die ab dem 1. September geboren werden. Eltern von Frühchen erhalten dann bis zu vier Monate zusätzlich Basiselterngeld. Die Zahl der Monate richtet sich danach, wie viel zu früh das Kind zur Welt gekommen ist: Sechs Wochen bedeuten einen Monat, acht Wochen zwei Monate, zwölf Wochen drei und 16 Wochen vier Monate zusätzliche Elternzeit.

Elterngeldbezieher dürfen kürzer oder länger arbeiten

Mütter und Väter, die Elterngeld beziehen, aber schon wieder in Teilzeit arbeiten, sollen zudem mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit erhalten: In Zukunft dürfen sie 32 Stunden statt wie bisher 30 Stunden pro Woche arbeiten, ohne ihren Elterngeldanspruch zu verlieren.

Wenn beide Elternteile bereits parallel in Teilzeit arbeiten, kommt der sogenannte Partnerschaftsbonus zum Tragen. Auch für ihn wird die Arbeitszeitspanne vergrößert: Künftig sind 24 bis 32 Wochenstunden erlaubt, statt wie bisher 25 bis 30.

Wie funktioniert das Elterngeld?

Der Elterngeldantrag ist ziemlich kompliziert. Und auch, wenn eine Online-Ausfüllhilfe die Beantragung einfacher zu machen verspricht – an der peniblen Kontrolle eines viele Seiten langen Antrags am Ende kommen Eltern nicht vorbei. Grundsätzlich gibt es zwei Elterngeldmodelle:

Basiselterngeld

Das klassische "Basiselterngeld": Ein Elternteil allein hat darauf bis zu zwölf Monate Anspruch. Wenn beide Elternteile Basiselterngeld-Monate nehmen, sind es insgesamt 14 Monate. Der ausgezahlte Betrag liegt bei mindestens 300 Euro. Wenn der Elternteil während des Bezugs nicht arbeitet, werden 65 Prozent des Netto-Lohns vor der Elternzeit ausgezahlt. Maximal sind es 1.800 Euro im Monat.

Elterngeld Plus

Elterngeld Plus verlängert die Dauer des Elterngeldbezugs. Es kann doppelt so lange in Anspruch genommen werden. Ausgezahlt wird aber nur die Hälfte des Basiselterngeldes. Das kann sich für Personen rechnen, die in Teilzeit arbeiten. Allerdings kann bei beiden Modellen in Teilzeit gearbeitet werden. Obergrenze ab September: 32 Stunden.

Ab dann gibt es eine weitere Verbesserung für Eltern in Teilzeit: Wenn sie beispielsweise Kurzarbeiter- oder Krankengeld bekommen, verändert das nicht mehr die Höhe ihres Elterngeldanspruchs. Bisher wurde es durch diese Zahlungen reduziert.

Partnerschaftsbonus

Wenn Eltern Elterngeld Plus beziehen und parallel in Teilzeit arbeiten, können sie den Partnerschaftsbonus beantragen – das sind vor September dieses Jahres jeweils vier Monate Elterngeld zusätzlich. Allerdings braucht es dafür starke Nerven und einen Hang zum Pokern. Denn es gibt zwei harte Auflagen: Der Bonus muss in vier aufeinanderfolgenden Lebensmonaten beantragt werden und die Arbeitszeit jedes Elternteils muss im Korridor 25 bis 30 Wochenstunden liegen. Lässt sich das nur einmal nicht einhalten, nimmt die Bank alles, wie man im Casino sagen würde.

Im Klartext: Wenn sich die Arbeitszeit von einem Elternteil zum Beispiel im vierten Monat nicht mehr einhalten lässt, weil das Kind krank oder der Kindergarten zu ist, muss der bereits ausgezahlte Betrag zurückgezahlt werden. Ab 1. September ändert sich das: Der Partnerschaftsbonus kann dann zwischen zwei und vier Monate genommen werden, mit flexiblem Ausstieg und kurzfristiger Verlängerung. Außerdem wird der Arbeitszeitkorridor geringfügig vergrößert auf 24 bis 32 Wochenstunden.

Familienverbände kritisieren: 24 Stunden sind zu viel

Aus Sicht von Familienverbänden ist mehr Flexibilität bei den Arbeitszeiten ein guter Ansatz. Aber die Reform reicht nicht aus. Wünschenswert wären 20 Stunden, heißt es zum Beispiel von der evangelischen Arbeitsgemeinschaft Familie (eaf). Das komme den Wünschen von Müttern zweijähriger Kinder näher.

Laut eaf-Präsident Martin Bujard gelte das "gerade für Alleinerziehende, deren Möglichkeit einer beruflichen Tätigkeit noch mehr von individuellen Faktoren wie Kitaplatz oder familiärer Unterstützung" abhängt. Auch der Mindestsatz von 300 Euro werde nicht erhöht, obwohl er "faktisch seit 30 Jahren nicht angepasst wurde". Bujard hält weitere Reformen für nötig.

Arbeitgeber sehen Probleme für kleine Betriebe

Der Arbeitgeberverband BDA sprach sich bei einer Anhörung vorm Familienausschuss des Bundestags vor allem für die Ausweitung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 32 Stunden aus. Wenn Frauen nach der Geburt eines Kindes möglichst schnell wieder in den Arbeitsprozess einsteigen, sei das begrüßenswert.

Allerdings sieht der BDA Probleme für kleinere Betriebe, wenn es um die Teilzeitmodelle geht. Es sei sehr schwer, für eine kurze Zeit und eine begrenzte Stundenzahl geeignete Vertretungen auf dem Arbeitsmarkt zu finden.

Wahlkämpfer versprechen Familien deutlich mehr

Dass für Familien noch deutlich mehr drin sein muss, diese Forderung schreiben sich im Wahlkampf fast alle Parteien auf die Fahne. Für Ausweitung und/oder Erhöhung des Elterngeldes sind CDU und CSU, SPD, Grüne, Linke und FDP.

SPD, Grüne, Linke und FDP wollen außerdem bezahlten Sonderurlaub oder eine Freistellung von der Arbeit für den Partner oder die Partnerin nach der Geburt: Je nach Partei 10 bis 14 Tage. Fraglich ist, wie viel davon die kommenden Koalitionsverhandlungen überleben wird.