Elon Musk zieht sich offenbar als Trump-Berater zurück

Der Tech-Milliardär Elon Musk gibt einem Medienbericht zufolge sein Amt als einer der wichtigsten Berater von US-Präsident Donald Trump demnächst auf. Trump habe seinem innersten Beraterkreis mitgeteilt, dass Musk in den kommenden Wochen ausscheiden werde, berichtete das Magazin "Politico" unter Berufung auf drei mit dem Vorgang vertraute Personen. Der Tesla-Chef ist unter anderem zuständig für umstrittene Sparmaßnahmen und der Entlassung tausender Mitarbeiter der Bundesbehörden.

Musk soll sich wieder um seine Unternehmen kümmern

Von der US-Regierung war zunächst keine Stellungnahme zu dem Bericht zu bekommen. Trump hatte den Chef des Elektroautobauers Tesla und SpaceX beauftragt, als Sonderbeauftragter der Regierung für Einsparungen bis hin zur Auflösung von Behörden zu sorgen.

"Politico" schrieb, dass sowohl Trump als auch Musk in den letzten Tagen beschlossen haben, dass Musk bald zu seinen Unternehmen zurückkehren wird. Tesla kämpft derzeit mit einem über den Erwartungen liegenden Absatzschwund. Die Tesla-Aktie legte nach Veröffentlichung des Medienberichts deutlich zu. Hatte sie vor dem "Politico"-Bericht noch mehr als sechs Prozent im Minus gelegen, lag sie am Nachmittag fast vier Prozent im Plus bei knapp 280 Dollar.

Milliardär womöglich künftig mit informeller Berater-Rolle

Noch vor einem Monat hatte es in Kreisen des Weißen Hauses geheißen, Trump solle dauerhaft seine Beratertätigkeit ausüben. "Politico" berichtete, eine der Quellen habe erklärt, Musk werde wahrscheinlich eine informelle Rolle als Berater behalten und weiterhin gelegentlich im Weißen Haus zu sehen sein. Ein anderer erklärte demnach, wer glaube, Musk werde vollständig aus Trumps Umfeld verschwinden, "täusche sich selbst".

Mit Informationen von Reuters