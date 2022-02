Elon Musk unterstützt Ukraine mit Starlink-Internetdienst

Der US-Unternehmer Elon Musk versorgt die bedrängte Ukraine mit besserem Zugang zum Internet. Der Satelliten-Internetdienst Starlink seiner Raumfahrtfirma SpaceX sei in der Ukraine aktiviert, gab Musk auf Twitter bekannt. Er reagierte damit auf einen Tweet des ukrainischen Ministers für digitale Transformation, Mychailo Fedorow. Dieser hatte geschrieben, während Musk versuche, "den Mars zu kolonisieren", versuche Russland, die Ukraine zu besetzen. Fedorow rief Musk auf, sein Land mit Starlink-Stationen zu versorgen.

Elon Musk: "Weitere Terminals auf dem Weg"

Musk twitterte am Samstag zurück: "Starlink-Dienst ist jetzt in der Ukraine aktiv. Weitere Terminals auf dem Weg." Starlink ist ein satellitenbasiertes Internetsystem, das abgelegenen Gebieten weltweit Internetzugang verschaffen soll. Es wird seit Jahren von SpaceX aufgebaut und wird beworben als "ideal geeignet" für Gegenden, in denen der Internetzugang unzuverlässig oder nicht vorhanden ist.