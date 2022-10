Musk übernimmt Kontrolle über Twitter und feuert Top-Manager

Nach monatelangem Hin und Her hat High-Tech-Milliardär Elon Musk US-Medienberichten zufolge die Übernahme des Kurzbotschaftendienstes Twitter abgeschlossen und sofort Führungskräfte des Unternehmens gefeuert. Musk habe Twitter-Chef Parag Agrawal, Finanzchef Ned Segal und Chefjuristin Vijaya Gadde entlassen, berichteten am Donnerstagabend (Ortszeit) unter anderem die "Washington Post" und die "New York Times" unter Berufung auf anonyme Quellen. Demnach lag der Kaufpreis bei den ursprünglich vereinbarten 44 Milliarden Dollar (rund 44 Milliarden Euro).

Frist für Twitter-Kauf kurz vor Ablauf

Twitter antwortete nicht unmittelbar auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur AFP. Eine von einer Richterin gesetzte Frist für eine Einigung zwischen Musk und Twitter für eine Übernahme wäre am Freitag ausgelaufen.

Begründung für Rückzug: "Scheinkonten" bei Twitter

Musk hatte im April erklärt, Twitter für 44 Milliarden Dollar (rund 44 Milliarden Euro) kaufen zu wollen, im Juli aber einen Rückzieher gemacht. Als Grund gab der 51-Jährige an, Twitter habe angeblich Falschaussagen zur Anzahl von Scheinkonten auf der Plattform gemacht. In der Folge verklagten sich Musk und Twitter gegenseitig. Der Beginn des Gerichtsprozesses im Bundesstaat Delaware war für den 17. Oktober angesetzt. Anfang Oktober erklärte der Multimilliardär dann, Twitter doch wie ursprünglich geplant übernehmen zu wollen.

Musk äußert sich auf Twitter über Zukunft der Plattform

Der Chef des Elektroautobauers Tesla hatte den Kauf bereits am Donnerstag zum Anlass genommen, sich auf der Plattform an Werbekunden zu richten. Er wolle mit Twitter künftig "gesunde" Debatten im Internet ermöglichen. "Es ist wichtig für die Zukunft der Zivilisation, einen gemeinsamen digitalen zentralen Platz zu haben, wo auf gesunde Weise über eine große Bandbreite an Überzeugungen debattiert werden kann, ohne auf Gewalt zurückzugreifen", schrieb er.