Elitesoldat wegen Verdachts auf Rechtsextremismus suspendiert

Dem Oberstleutnant Daniel K. wird unter anderem vorgeworfen, in Telefongesprächen gesagt zu haben, "der Staat habe die Lage nicht mehr im Griff seit der Flut an Asylbewerbern, die man alle zurückschicken müsse". So zitiert ihn die Bildzeitung "sinngemäß", wie das Blatt schreibt. Der KSK-Soldat sagte demnach, jetzt müsse man die Dinge selbst in die Hand nehmen.

Gedankengut der "Reichsbürger" auf Facebook gepostet

Die Aussagen flogen auf, weil im Zusammengang mit den Ermittlungen gegen den rechtsradikalen Soldaten Franco A. Telefone überwacht wurden. Der Spiegel berichtet, Daniel K. habe auch in einer geschlossenen Facebook-Gruppe Meinungsbeiträge gepostet, die das Gedankengut der sogenannten Reichsbürger wiedergaben. Der Soldat sei suspendiert worden.

Geht die Bundeswehr zu leichtfertig mit "Reichsbürgern" um?

Brisant ist, dass Daniel K. schon 2007 durch einen regelrechten Hass-Brief mit eindeutiger Tonlage an einen Kameraden aufgefallen war. Damals wurde nur eine Disziplinarstrafe gegen ihn angeordnet. Die Nachricht über die Suspendierung könnte weitere Nachfragen zum Zustand der Spezialeinheit der Bundeswehr auslösen.

Auf eine Anfrage der Grünen-Abgeordneten Agnieszka Brugger hatte das Verteidigungsministerium kürzlich mitgeteilt, dass in den vergangenen Jahren kein Soldat durch die Ermittlungen in der "Reichsbürger"-Szene entlassen worden sei. In den Jahren 2016 bis 2018 seien 67 neue Verdachtsfälle bearbeitet worden, so das Ministerium von Ursula von der Leyen (CDU). Davon seien bisher 35 Fälle abgeschlossen worden, ohne dass Verdächtige als "Extremisten" bewertet wurden.

"Reichsbürger sind keine harmlosen Spinner. Es wäre untragbar, wenn mehrere vom MAD erkannte Reichsbürger weiter ihren Dienst in der Bundeswehr leisten dürften. Wer unsere freiheitlich demokratische Grundordnung ablehnt, darf keinen Zugang zu Waffen und militärischer Ausbildung haben." Agnieszka Brugger, MdB Grüne

Bundeswehr hat insgesamt sieben Extremisten "enttarnt"

Im Jahr 2018 hatte die Bundeswehr laut Funke-Mediengruppe sieben Extremisten enttarnt und Verfahren geführt. Es handelt sich dabei um vier Rechtsextremisten und drei Islamisten. Die meisten von ihnen haben die Bundeswehr inzwischen verlassen. Ein Elitesoldat hat vor wenigen Wochen einen Strafbefehl akzeptiert, weil er mehrfach den Hitlergruß gezeigt haben soll.