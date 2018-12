Elf Verletzte: Großeinsatz im Bamberger Ankerzentrum

In Bamberg ist es in der Nacht auf Dienstag in der Aufnahmestelle für Asylbewerber zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Neun Männer wurden festgenommen, die in dem Ankerzentrum untergebracht sind. Insgesamt gab es elf Verletzte, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte.

Nach einer Ruhestörung hatten Bewohner die Sicherheitsdienstmitarbeiter angegriffen und sich in einem Gebäude verbarrikadiert. Als daraufhin erste Polizeistreifen eintrafen, bewarfen die Bewohner diese laut Mitteilung unter anderen mit Pflastersteinen.

100 Polizisten im Einsatz

Um die Situation vor Ort zu kontrollieren, wurden zahlreiche Einsatzkräfte umliegender Dienststellen und Regierungsbezirke zur Unterstützung angefordert. Annähernd 100 Polizeibeamte waren im Einsatz. Im Verlauf des Einsatzes kam es auch zu einem Wohnungsbrand im Ankerzentrum, der jedoch schnell von der Feuerwehr gelöscht werden konnte.

Nach derzeitigem Stand wird der Sachschaden auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Festgenommenen kommen aus Eritrea. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen schweren Landfriedensbruchs, schwerer Brandstiftung und weiterer Delikte gegen die Festgenommenen ein.