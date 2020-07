Elf Menschen ertrinken bei Rettungsversuch für Jungen in Ägypten

Ein kleiner Junge hat vor der Mittelmeerküste bei Alexandria eine Kette katastrophaler Rettungsversuche ausgelöst. Insgesamt seien in den felsigen und strömungsreichen Gewässern am Abend elf Menschen ertrunken, teilten die ägyptischen Behörden am Freitag mit. Zunächst sei der Junge in Schwierigkeiten geraten. Ein Mann habe versucht, ihn aus dem Wasser zu holen und sei selbst von der Strömung erfasst worden. Nach und nach hätten neun weitere Personen zu helfen versucht und seien alle ertrunken, sagte Polizeisprecher Dschamal Raschad. Rettungskräfte bargen zunächst sechs Leichen, nach den übrigen wurde am späten Abend noch gesucht.

Gefährlicher Strandabschnitt wegen Corona gesperrt

Das Meer vor Alexandria ist ein beliebtes Ausflugsziel, vor allem derzeit bei Tageshöchsttemperaturen von knapp 38 Grad. Der Küstenabschnitt Palm Beach, an dem das Unglück geschah, ist allgemein als gefährlich bekannt. Wegen der starken Strömungen kommt es dort immer wieder zu tödlichen Unfällen. In diesem Jahr ist der Strand wegen der Coronavirus-Pandemie gesperrt und wird deshalb nicht von Rettungsschwimmern überwacht.

Gruppe ignorierte die Sperrung des Strandes

Die Gruppe mit den Verunglückten kam laut Behördenangaben nach Sonnenuntergang an die Küste, offenbar um nicht von der Polizei erwischt zu werden, die das Badeverbot kontrolliert. Wer im Meer, See oder Fluss baden geht, sollte aber auf Nummer sicher gehen und auf eine mögliche Badestellen-Beflaggung oder - im Fall von Ägypten - auf eine Sperrung des Strandabschnitts achten.

Bewachtes Schwimmen ist sicherer

Unbewachte Badestellen bergen ein erhöhtes Unfall-Risiko: Die Gefahr, dort zu ertrinken ist um ein Vielfaches höher, als an von Rettungsschwimmern bewachten Badestellen. Die Ertrinkungsstatistik belegt, dass die Ursachen für tödliche Badeunfälle Leichtsinn, Missachtung der Baderegeln, schlechte Schwimmfähigkeit, Selbstüberschätzung und Unkenntnis über mögliche Gefahren seien.

Achtung, Strömung!

Strömungen sind eine der größten Gefahren beim Schwimmen im Meer oder Freiland-Gewässern. Gerät man in eine starke Strömung, sollte man Ruhe bewahren und seitlich mit der Strömung und damit aus ihr herausschwimmen. Auch geübte Schwimmer haben keine Chance, wenn sie gegen eine starke Strömung anschwimmen. Drückt einen die Strömung unter Wasser, sollte man versuchen, zur Seite aus dem Strudel herauszuschwimmen.