Elefantenmama und - baby in Thailand aus Grube gerettet

Dramatische Rettungsaktion in Thailand: Ein Elefantenbaby war im Khao Yai Nationalpark in der Provinz Nakhon Nayok in Zentralthailand in eine Grube gefallen. Die Mutter war Berichten zufolge außer sich und wurde betäubt, damit Helfer das Elefantenbaby retten konnten. Doch dabei fiel auch die Mutter teilweise in das Loch.

Kran hob Elefantendame aus dem Loch

Die Elefantendame wurde mit Hilfe eines Krans aus der Grube gehoben. Auch das etwa ein Jahr alte Elefantenkind schaffte es mit Unterstützung aus dem Loch. Doch die gestresste Elefantenmutter verlor das Bewusstsein, wie ein Reuters-Video zeigt. Retter rüttelten an der bewusstlosen Elefantendame. Nach einiger Zeit erlangte die Mutter wieder das Bewusstsein und die beiden Elefanten verschwanden im Dschungel.

Laut WWF gibt es in Thailand noch etwa 2.500 bis 3.000 Elefanten.